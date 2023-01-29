بعد الدبابات والأسلحة المتطورة.. ضغوط في البنتاجون لإرسال مقاتلات إف-16 إلى أوكرانيا

كشفت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، أن مجموعة من المسؤولين العسكريين بالولايات المتحدة يمارسون ضغوطًا هادئة للموافقة على إرسال طائرات مقاتلة من طراز "إف-16" إلى أوكرانيا.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن ثلاثة مصادر مطلعة على المناقشات أن الحملة من أجل إرسال المقاتلات تكتسب زخما في البنتاجون في الوقت الذي تستعد فيه كييف لهجوم مخطط في الربيع.

وحسب "بوليتيكو"، تعيش كييف في حالة تفاؤل متجددة وذلك بعد الموافقة السريعة على إرسال أمريكا الدبابات وأنظمة الدفاع الجوي باتريوت - والتي كانت منذ وقت ليس ببعيد محظورة على التصدير إلى أوكرانيا، ما يعني أن الطائرات الأمريكية يمكن أن تكون القادمة.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع رفض كشف هويته، إنهم لا يعتقدون أن البنتاجون تعارض الفكرة، موضحا أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد بشأن الإمدادات المحتملة.

وأضاف أن أوكرانيا ينبغي أن تعلن بوضوح إلى أن مقاتلات إف 16 "أولويتها القصوى"، مشيرًا إلى أن البنتاجون يركز على إرسال القدرات التي تحتاجها كييف للقتال الفوري.

وكان مسؤول أوكراني كبير قال أمس السبت، إن أوكرانيا وحلفاءها الغربيين منخرطون في محادثات "سريعة المسار" بشأن احتمال إرسال صواريخ بعيدة المدى وطائرات عسكرية.

فيما ذكر مصد آخر مطلع على المحادثات بين واشنطن وكييف، أن الأمر ربما يستغرق أسابيع حتى تتخذ الولايات المتحدة قرارا بمثل هذا التسليم.

وأضاف أن الطائرات المقاتلة يجب أن يتم الحصول عليها من احتياطيات الدولة الخاصة أو إعادة تصديرها من دول أخرى.