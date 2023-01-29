عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التكنولوجيا التطبيقية تنشئ قسم معلومات سوق العمل والتوظيف لدعم خريجي المدارس

رضا حجازي
رضا حجازي

أنشأت وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم، قسم معلومات سوق العمل والتوظيف، وذلك لأهمية وجود نظام لتخطيط ورصد معلومات سوق العمل، بما يساهم في إنشاء قاعدة بيانات يتم على أساسها اتخاذ قرارات صائبة وقائمة على أسس علمية، ذلك بالإضافة إلى عمل القسم على إنشاء منظومة احترافية لتسويق الفنيين خريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية لتوظيفهم في سوق العمل المحلي والإقليمي.

 

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدعم وتنمية مهارات الأجيال القادمة من العمالة الفنية، والتي تعد خطوة مهمة نحو تشكيل الجمهورية الجديدة وتحقيق رؤية مصر 2030.

 

وقال الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، أنه في إطار أهداف الوحدة نحو إنشاء التخصصات التقنية الحديثة المـتواكبـة مع سوق العمل، وإعداد خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلى والدولي، فقد قام قسم معلومات سوق العمل والتوظيف بمتابعة الخريجين والعمل على مساعدتهم لإيجاد فرص عمل لائقة، حيث تم عمل دراسة استقصائية للتعرف على احتياجات الشركات الصناعية بمصر، والمجالات والمهارات التي يطلبها، ذلك بالإضافة إلى إعداد تقرير حول مؤشرات التوظيف وتوقعات اتجاهات سوق العمل مع تحليل العجز والفائض في المهارات.

 

كما تم إطلاق الدراسة التبعية A Tracer Study، وذلك لدراسة آراء طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية نحو جميع عناصر العملية التعليمية والتدريب الميداني ودراسة خصائص الطلاب وممارساتهم خلال دراستهم، ذلك بالإضافة إلى دراسة احتياجاتهم المستقبلية للتنبؤ بالمستقبل المهني لخريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية، كما تم إطلاق مشروع تتبع الخريجين Tracking graduates لتتبع مسارات خريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وعقد لقاءات مع الخريجين، وورش عمل آليات الانتقال إلى سوق العمل، وحلقات نقاشية حول التحديات التي تواجه الخريجين، وتوصيات ومتطلبات المرحلة المقبلة للحصول على فرص عمل لائقة، ومساعدة الطلاب نحو المشاركة في ملتقيات التوظيف المختلفة، وبرامج التدريب من أجل التوظيف.

 

الجدير بالذكر أنه قد تخرج بالعام الدراسي 2022/2021 عدد 1308 طالب وطالبة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وبلغت نسبة من تم التحاقهم بالجامعات أو سوق العمل 75% من إجمالي الخريجين، وجاري التواصل مع الخريجين الذين لم يجدوا فرصة عمل لمساعدتهم للالتحاق بسوق العمل من خلال قسم معلومات سوق العمل والتوظيف.

مدارس التكنولوجيا التطبيقية التكنولوجيا التطبيقية التربية والتعليم التعليم Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ردًا على صفعة «القندوسي».. الزمالك يفاوض هداف الأهلي في الانتقالات الشتوية

جريمة بشعة فى حى الجيزة .. طاردها ولامس المحظور فى جسدها

66 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

رد فعل مفاجئ من الكاف بشأن انتقال القندوسي للأهلي

تضحية بمحترف.. تفاصيل جديدة بشأن صفقة مهاجم الأهلي

300 جنيه.. قرار منتظر بـ زيادة الأجور نهاية أبريل 2023| تفاصيل

الذهب يعود لمستويات الـ1500 جنيه مرة آخرى|ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

"سي اي بي" يستحوذ على 49% من بنك "Mayfair CIB" بقيمة 40 مليون دولار

ترشيحاتنا

الرئيس الأرميني يشيد بخطوات إصلاح الاقتصاد المصرى والمشروعات القومية الكبرى

المنتخب الأولمبي يتجمع غدا.. والجابون يصل لمواجهته وديا الجمعة

لدفع الاقتصاد.. دولة عظمى تطلب ربع مليون مهاجر

جورج فلويد جديد..أمريكا تعاقب 5 ضباط اعتدوا على مواطن أسود حتى الموت

رئيس أرمينيا: نسعى لتعميق التبادل التجاري مع مصر |فيديو

تحذير من الحكومة للمواطنين عند شراء الذهب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواطن يتفاجأ بـ أخطبوط سام على طبقه داخل مطعم صيني

بعد انفصاله عن والدته.. فيديو لأب وابنه يثير غضب السوشيال ميديا

رغم احتجاجات الهندوس .. شاروخان يحقق أعلى إيرادات في تاريخ الهند

نحس.. كنيسة تغلق أبوابها في وجه عروس فلبينية وتمنع دخولها للزفاف

فيديو

غازل ياسمين عز.. هل يتزوج الفنان طارق الدسوقي للمرة الثالثة؟!

رغم احتجاجات الهندوس .. شاروخان يحقق أعلى إيرادات في تاريخ الهند

بعد زواجها بأيام.. سالي عبد السلام تكشف إصابتها بمرض الثعلبة للمرة السابعة

الأهلي خطفه من الزمالك.. كل ما تريد معرفته عن الجزائري أحمد قندوسي "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

اﻟﻤﺰﻳﺪ