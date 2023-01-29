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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليست فرنسا أو ألمانيا.. دولة أوروبية قوية تلعب دور البطل المجهول في الحرب الأوكرانية

جنود وجنديات في أوكرانيا
جنود وجنديات في أوكرانيا

خلال الحرب الأوكرانية، تصدرت بعض دول الواجهة بينما توارت دول أخري حتى ولو كانت كبرى خلفها.

وتقول منصة أتلاتنك كاونسيل الأمريكية، تصدرت ألمانيا والولايات المتحدة عناوين الصحف مؤخرًا بقرارهما إرسال دبابات إلى أوكرانيا.

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البطل المجهول 

ومع ذلك، فإن البطل المجهول وراء هذا القرار التاريخي كان في الواقع دولة بولندا الأوروبية.

واعتبر المحللون، إن القادة البولنديون كان لهم الدور الهام في الجهود المبذولة لإقناع برلين على وجه الخصوص بالحاجة إلى تزويد أوكرانيا بالدبابات الحديثة.

هذا الإقناع، يعد أحدث مثال على القيادة البولندية خلال العام الماضي حيث وجدت أوروبا نفسها في مواجهة أكبر صراع مسلح في القارة منذ الحرب العالمية الثانية.

ويعكس الدور الرائد لبولندا في الرد الأوروبي على حرب بوتين التجربة الواسعة للبلاد للإمبريالية الروسية بشكليها القيصري والسوفييتي.

 

حذر وخوف من روسيا

منذ انضمام بولندا إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2004 ، حذر السياسيون في وارسو أوروبا من التهديد المتزايد الذي تشكله روسيا الصاعد.

كان البولنديون قلقون بشكل خاص من المؤشرات التي تقول بتعمق العلاقات بين برلين وموسكو ، وكانوا معارضين صريحين للشراكة الألمانية في خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 الروسي. 
رأى السياسيون البولنديون مشروع البنية التحتية للطاقة الاستراتيجية هذا كخليفة في العصر الحديث لاتفاق مولوتوف-ريبنتروب عام 1939، الذي أشعل اندلاع الحرب العالمية الثانية وغزو بولندا من قبل النظامين النازي والسوفييتي.

وحذروا من أن خط الأنابيب سمح لبوتين بتجاوز نظام نقل الغاز الأوكراني وسيعرض البلاد لحرب واسعة النطاق ، بينما يترك أوروبا بأكملها عرضة لابتزاز الطاقة الروسي.

اختارت ألمانيا تجاهل هذه التحذيرات حتى عشية هجوم روسيا في فبراير 2022.

 

دور قديم 
 

اعتبر محللون في أتلانتك كاونسيل، إن الدور البولندي البارز اليوم في السياسة الأمنية الأوروبية ليس جديدًا تمامًا، فمنذ انضمامها إلى حلف الناتو في عام 1999 ، برزت بولندا كعنصر أساسي أمني على الجانب الشرقي للحلف.

و كان هذا ممكنًا بفضل الموقع الاستراتيجي لبولندا والنمو الاقتصادي الملحوظ ، الذي ساعد في تمويل التحديث والتوسع السريع للقوات المسلحة في البلاد.

 

أقوى الجيوش

يُصنف الجيش البولندي حاليًا في المرتبة العشرين من حيث القوة العسكرية في العالم.

منذ بدء الحرب، استقبلت بولندا المزيد من اللاجئين الأوكرانيين أكثر من أي دولة أوروبية أخرى ، مع توفير مجموعة من المزايا مثل الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم إلى جانب فرص العمل. 
خلال العام الماضي ، سجلت السلطات البولندية أكثر من 1.5 مليون لاجئ أوكراني.

تعد بولندا هي أيضًا مساهم رئيسي في المساعدات العسكرية لأوكرانيا، فمن حيث نصيب الفرد ، أرسلت بولندا في الواقع مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا أكثر من أي دولة أخرى غير دول البلطيق.

وشملت هذه المساعدات مئات الدبابات وغيرها من الأسلحة المهمة.

 

تجاوز ألمانيا

تلعب بولندا دورًا حيويًا في الجهود اللوجستية لتقديم المساعدات العسكرية الدولية لأوكرانيا ، مما يمكّن تحالفًا عالميًا من تزويد الجيش الأوكراني بالأسلحة والمعدات والذخيرة التي يحتاجها.

دبلوماسياً ، كانت بولندا في طليعة الدعوات لفرض عقوبات أكثر صرامة على روسيا.

في الآونة الأخيرة ، ضغط القادة البولنديون على برلين لتسليم دبابات ليوبارد 2 الألمانية الصنع إلى أوكرانيا والسماح للآخرين بالقيام بذلك.

وعندما تردد المستشار الألماني أولاف شولتز ، هددت بولندا بتصدير العشرات من دبابات ليوبارد الألمانية الصنع من تلقاء نفسها في تحد لقيود إعادة التصدير الألمانية. 

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