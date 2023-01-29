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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

باروندو يعلن قائمة منتخب مصر لكرة اليد في مواجهة المجر بالمونديال

منتخب اليد
منتخب اليد

أعلن الإسباني روبيرتو جارسيا باروندو المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة اليد، القائمة النهائية لمواجهة نظيره المجري، في مباراة تحديد المركزين السابع والثامن ببطولة العالم رقم 28 والمقامة بدولتي السويد وبولندا خلال الفترة من 11 وحتى 29 يناير الجاري. 

واستقر باروندو على استبعاد الثلاثي أحمد مؤمن صفا وشادي خليل وعبد الرحمن حميد حارس المرمى، فيما عاد محمد علي لحراسة مرمى الفراعنة على حساب "حميد". 

وينطلق اللقاء في تمام الرابعة والنصف عصر الجمعة على صالة "ستوكهولم" التي تتسع لأكثر من 20 ألف متفرج. ​​​​​​ وكان أبناء النيل قد خسروا أمام المنتخب الألماني بنتيجة 35-34 بعد مباراة ماراثونية فيما تلقى المنتخب المجري الخسارة أمام نظيره النرويجي بنتيجة 33-25. 

وجاءت قائمة منتخب مصر أمام المجر كالتالي: حراسة المرمى: كريم هنداوي - محمد علي صانع الألعاب: أحمد هشام دودو - أحمد خيري - سيف الدرع الظهير الأيمن: مهاب سعيد - محسن رمضان الظهير الأيسر: علي زين - يحيى الدرع - حسن وليد قداح الجناح الأيمن: محمد سند - أكرم يسري الجناح الأيسر: عمر بكار الدائرة: إبراهيم المصري - محمد ممدوح هاشم - أحمد عادل.

جدير بالذكر أن المنتخب الدنماركي هو حامل لقب النسخة الماضية من بطولة العالم لكرة اليد والتي أقيمت في عام 2021 بمصر، بعد الفوز على نظيره السويدي.

 

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