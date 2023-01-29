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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عودة البروف وعرض الـ3 ملايين دولار.. إعلامي شهير يزف بشرى لجماهير الزمالك

صدى البلد

أعلن الإعلامي الرياضي إبراهيم عبد الجواد مفاجأة لجماهير الزمالك .

‏وكتب إبراهيم عبر حسابه الشخصي تويتر :" فيريرا احتمال يرجع تاني بعد جلسة الأمس

‏وعرض بـ٣ مليون دولار من الدنمارك لإمام عاشور والاقرب حتي الآن الموافقة  ".


فى مفاجأة مدوية علم صدى  البلد أن نادى ميتلاند الدنماركى طلب وساطة لاعبه السابق محمد زيدان نجم الكرة المصرية وبروسيا دورتموند الألمانى السابق لحسم صفقة ضم إمام عاشور لاعب وسط الزمالك ومنتخب مصر الحالى مقابل 3 مليون دولار .

وأرسل نادى ميتلاند الدنماركى عرضا لنادى الزمالك منذ 15 يوما لضم إمام عاشور مقابل 3 ملايين دولار بخلاف ما سيحصل عليه اللاعب والذى يصل إلى 2 ونصف مليون دولار سنويا .

وأجرى إمام عاشور إتصالا بمحمد زيدان يسأله عن نادى ميتلاند الدنماركى وأخبره زيدان أنه سيكون محطة رائعة له للإنتقال لأحدى الدوريات القوية فى أوروبا .

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