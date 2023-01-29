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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مخالفة مرورية تطيح بمسئول كبير من منصبه في اليابان .. تفاصيل

اليابان
اليابان

أعلن وزير شؤون الحكومة في اليابان، هيروكازو ماتسونو، اليوم الأحد، إقالة سكرتيره بسبب مخالفة مرورية.

وقال ماتسونو، إن سكرتيره كان يقود سيارته عائدا إلى منزله بعد أن تناول الكحول بمفرده في مطعم في مدينة تشيبا شرقي طوكيو.

وأضاف أن “شرطة المرور أوقفته ضمن مهامها بتوقيف السيارات عشوائيا لإجراء اختبارات الكحول على السائقين”.

وقال وزير شؤون الحكومة في اليابان، إن الشرطة اليابانية اكتشفت أن السكرتير تناول الكحول بنسبة أعلى من الحد القانوني.

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وأضاف: "أنظر الى هذه القضية بمنتهى الجدية لأنني فشلت في الإشراف عليه”.

وأشار ماتسونو إلى أن سكرتيره سوف يقدم استقالته رسميا للبرلمان غدا الاثنين.

اليابان هيروكازو ماتسونو مخالفة مرورية طوكيو الكحول

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