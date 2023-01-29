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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ المنيا يفتتح معارض "أهلا رمضان" بثلاث مراكز بأسعار مخفضة

نائب محافظ المنيا
نائب محافظ المنيا يفتتح معارض أهلا رمضان

افتتح الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا بتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا عدداً من معارض "أهلا رمضان" بمراكز (سمالوط – مطاى – بنى مزار)، وكذلك معرض أهلا رمضان بقرية المعصرة بمركز ملوي وذلك ضمن سلسلة من المعارض التي يتم افتتاحها بمراكز وقري المحافظة، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بالتوسع في إقامة المعارض وتوفير كافة السلع والمواد الغذائية بأسعار تتناسب مع كافة فئات المواطنين ، بهدف ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم ، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بإقامة وافتتاح معارض اهلا رمضان علي مستوي جميع المحافظات وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن .

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جاء ذلك بحضور، الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، اللواء أ.ح أحمد السايس رئيس مدينة ملوي  أحمد راشد رئيس مركز ومدينة سمالوط وعماد حسن رئيس مركز بنى مزار وعلى الكيال نائب رئيس مركز مطاى واحمد راضي رئيس الغرفة التجارية وعدد من الجهات المعنية .

أوضح نائب المحافظ، أن تلك المعارض تأتي ضمن جهود المحافظة لمتابعة الأسواق وتوفير السلع الغذائية بالأسعار المناسبة ولضمان عدم تعطيش الأسواق والتخفيف عن كاهل المواطنين وخلق أسعار تنافسية بين التجار والوصول إلى جميع أهالينا في قرى المحافظة، مشيرا إلى أن البيع داخل معارض أهلا رمضان بأسعار مناسبة وبتخفيضات من 20-30% لجميع السلع الغذائية.

وتفقد " نائب المحافظ " أقسام المعارض وكافة المنتجات والسلع الغذائية المعروضة ، كما التقى بالمواطنين الوافدين على المعرض واطمئن منهم على مستوى المعروض من السلع ومناسبة الأسعار لهم، مشيدين بما يحتويه المعرض من سلع متنوعة بأسعار مخفضة، وموجهين الشكر والتقدير للدولة لحرصها على توفير السلع بكافة أنواعها وبأسعار مخفضة .

ووجه نائب المحافظ وكيل وزارة التموين بشن حملات مكثفة يومياً على كافة المنافذ والمحلات التجارية للتأكد من عدم المغالاة في الأسعار وحجب السلع عن المواطنين واحتكارها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين ، لافتا إلى أن معارض "أهلا رمضان" بجميع المراكز والقرى التابعة لها، تشهد اقبالاً من المواطنين، كما يتم تغذية تلك المعارض بصفة يومية بكافة السلع الغذائية ، لتوفير جميع احتياجات ومتطلبات المواطنين بمختلف الفئات الاجتماعية.
 

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