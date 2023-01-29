رفع قدرات المعلمين بسيناء على أعمال تدريس وتطبيق البرامج الدراسية المطورة

شهد حمزه رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم محافظة شمال سيناء، ورشة العمل، الذي نظمتها وحدة التدريب بعنوان ( استكمال رفع قدرات المعلمين على أعمال تدريس وتطبيق البرامج الدراسية المطورة ذات المناهج المبنية على منهجية الجدارات المطلوبة لسوق العمل للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٣م.، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،وتحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء .



و أفاد الدكتور محمد نجيب مسئول وحدة التدريب بالتعليم الفني، بأن ورشة العمل يستفيد منها معلمي التعليم التجاري ومعلمي التعليم الصناعي والزراعي .. وقد شملت أعمال التدريب لمعلمي التعليم التجاري في المهن ( فني مبيعات - فني حاسب - فني سكرتير - فني حاسب آلي).



وقد شمل البرنامج التدريبي للتعليم الصناعي في المهن (فني الكترونيات - فني المحركات البحرية للصفين الأول والثاني - فني الزخرفية للصفين الأول والثاني - فني الملابس الجاهزة للصفين الأول والثاني ،وسيتم تدريب التعليم الزراعي الأسبوع القادم .