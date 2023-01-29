الدنمارك تهزم فرنسا وتتوج بمونديال اليد للمرة الثالثة على التوالى

توج منتخب الدنمارك ببطولة كأس العالم لكرة اليد بعد فوزه فى المباراة النهائية على منتخب فرنسا 34 / 29 فى مباراة مثيرة طوال أحداثها .

وتقدم منتخب الدنمارك فى الشوط الأول 16 / 15 ونجح فى الشوط الثانى فى الحفاظ على تقدمه والتتويج بالبطولة للمرة الثالثة على التوالى فى انجاز لم يتحقق من قبل .

وكان المنتخب المصري الأول لرجال كرة اليد بقيادة مديره الفني روبيرتو جارسيا باروندو، فاز على نظيره المجري بنتيجة 36-35، في مباراة تحديد المركزين السابع والثامن ببطولة العالم رقم 28 والمقامة بدولتي السويد وبولندا خلال الفترة من 11 وحتى 29 يناير الجاري.

وكان الفراعنة قد تقدموا مع نهاية أحداث الشوط الأول من اللقاء الذي أقيم على صالة "ستوكهولم" التي تتسع لأكثر من 20 ألف متفرج، بنتيجة 17-11، قبل أن يعود المنتخب المجري في النتيجة بريمونتادا قوية خلال أحداث الشوط الثاني ليفرضوا التعادل بنتيجة 28-28 واستطاعوا تسجيل 4 أهداف متتالية دون أن تسجل مصر لأي أهداف.

ولم ينجح كلا المنتخبين في تسجيل أكثر من هدف وحيد خلال الخمسة دقائق الإضافية الأولى، ثم تعادل المنتخبين مكررًا خلال أحداث الشوط الإضافي الثاني بنتيجة 31-31.

ولجأ المنتخبان للشوطين الإضافيين الثالث والرابع، وانتهى الشوط الثالث بالتعادل أيضًا بنتيجة 33-33، قبل أن ينتزع المصريين الفوز من خلال تصويبة للجناح محمد سند في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الرابع.

وتألق من صفوف المنتخب المصري أكثر من لاعب ويأتي على رأسهم كريم هنداوي حارس المرمى والذي تصدى لأكثر من تصويبة خطرة خلال المباراة، وعلي زين الظهير الأيسر، إضافة إلى محمد علي حارس المرمى الذي تألق خلال أحداث الأوقات الإضافية وأهدى الفراعنة الفوز بفضل تصدياته.

حقق منتخب الدنمارك لقب بطولة العالم لكرة اليد 2023 عقب فوزه على فرنسا في المباراة النهائية.

وسطر منتخب الدنمارك اسمه بأحرف من نور في تاريخ بطولات العالم لكرة اليد عقب تحقيقه نسخة 2023 التي استضافتها السويد وبولندا.