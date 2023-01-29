أول رد فعل من ميدو على تعيين لجنة إدارة الإسماعيلي المؤقتة

أكد أحمد حسام ميدو مدرب الإسماعيلي تجهيزه لتقرير شامل سيقدمه يوم الثلاثاء لإدارة النادي الجديدة.



وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مجهز تقرير كامل عن موقف الإسماعيلي والأسباب التي أدت إلى تراجع النتائج خلال بداية الموسم، والفريق في الأرقام والإحصائيات منذ تولينا المسؤولية والتطور الذي حدث" .



وأضاف: "سأقدم التقرير الشامل لإدارة الإسماعيلي الجديدة أو اللجنة المؤقتة الجديدة وسأطلب الاجتماع بتلك اللجنة الجديدة يوم الثلاثاء، من أجل عرض كل كبيرة وصغيرة لهذه اللجنة من خلال التقرير الشامل والتصور عن متطلبات المرحلة المقبلة" .



واختتم حديثه قائلا: "هدفنا تواجد الإسماعيلي في منطقة وسط الجدول خلال الفترة المقبلة"

