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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عايز يمشي.. مرتضى منصور يحسم موقف إمام عاشور من الرحيل

مرتضى منصور
مرتضى منصور

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، موقف إمام عاشور من الرحيل عن النادي الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبل.

ويشار إلى أن هناك عرضا احترافا خارجيا وصل من أحد الأندية الدنماركية لإمام عاشور لاعب وسط الفريق مقابل 3 ملايين دولار، بخلاف ما سيحصل عليه اللاعب.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن الإدارة ستدرس الأمر مع إدارة الكرة وإن كانت هناك صعوبة في رحيل اللاعب في الوقت الحالي لعدم وجود بديل، خاصة أن عاشور من العناصر الأساسية بالفريق.

وقال مرتضى منصور في تصريحات عبر قناة نادي الزمالك: “بالفعل إمام عاشور تلقى عرضا من الدوري الدنماركي عبر بوابة نادي ميتلاند منذ أسبوع”.

وتابع مرتضى منصور حديثه “إمام تحدث معي بشأن هذا العرض وهو يريد الرحيل عن نادي الزمالك، لكنني أرفض رحيله والنادي متمسك به”.

وأضاف: “قلت لإمام عاشور اقعد وهعملك عقد محترم ، لأن اللجنة السابقة بقيادة حسين لبيب لم توثق عقده الجديد لكنه يتمسك بالرحيل.

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