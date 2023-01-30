عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حادث مفجع.. مصرع 10 أطفال بعد غرق قارب في باكستان

صدى البلد

لقي 10 أطفال حتفهم، أمس الأحد، بعد انقلاب قاربهم في بحيرة سد تندا الباكستانية في كوهات بإقليم خيبر بختونخوا.

 

وقال المتحدث باسم خدمات الإنقاذ، بلال فايزي، إنه تم انتشال ست جثث حتى الآن، بينما تم إنقاذ 17 طفلا ومعلما.

 

وأضاف، أن "أربعة أطفال في حالة حرجة. لقد تم نقلهم إلى مستشفى مقر المقاطعة كوهات".

وذكر مسؤولو الإنقاذ كذلك أن الأطفال تتراوح أعمارهم بين 12 و20 عاما وكانوا جميعا طلابا في مدرسة دينية وذهبوا في رحلة ليوم واحد إلى السد".

وأشار فايزي إلى أن سبع سيارات إسعاف وأربعة قوارب وسيارتي إنقاذ وأكثر من 40 فردا من خدمة الإنقاذ يشاركون في عملية البحث الجارية.

وأعرب رئيس الوزراء المؤقت لإقليم خيبر بختونخوا، عزام خان، في بيان صدر يوم الأحد عن حزنه العميق جراء الحادث.

ووجه إدارة المنطقة ومنظمات الإنقاذ لبدء عملية إنقاذ على أساس طارئ، وقال "يجب استخدام جميع الموارد المتاحة من أجل الإنقاذ الآمن للأشخاص الذين غرقوا في الحادث".

كما أصدر خان تعليمات إلى مفوض ونائب مفوض كوهات بالإشراف شخصيا على عمليات الإنقاذ.

وحوادث الغرق الجماعي شائعة في باكستان عندما تفقد السفن القديمة والمحملة فوق طاقتها ثباتها وتهوي بالركاب في الماء.

وفي يوليو العام الماضي، غرقت 19 امرأة عندما انقلب قارب مكتظ عليه حفل زفاف في نهر السند في رحيم يار خان.
 

أطفال مستشفي غرق باكستان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد القندوسي.. الخطيب ينهي صفقة الجوكر من أجل عيون جماهير الأهلي.. تفاصيل

فنانة شهيرة تفجر مفاجأة:عاندت أهلي وتزوجت من خارج ديني وأصبت بطلق ناري

بعد صفقة القندوسي| مدير التعاقدات بالأهلي يثير الجدل برسالة غامضة

خطوة أخيرة تقرب موليكا من الانضمام إلى الأهلي في مونديال الأندية

قرار جديد من الفيفا لـ الأهلي بشأن كأس العالم للأندية

الأزمة مشتعلة.. مفاجأة وراء استبعاد فتوح من قائمة الزمالك أمام فيوتشر.. تفاصيل

رئيس وفاق سطيف يتقدم بشكوى رسمية إلى «فيفا» ضد مرتضى منصور| خاص

مليون يورو.. فيريرا يلجأ لـ فيفا للحصول على مستحقاته لدى الزمالك

ترشيحاتنا

ضياء السيد يفتح النار على اتحاد الكرة: زهقت وعايز مستحقاتي.. فيديو

طبق شهير للمصريين.. يسبب السرطان وأمراض خطيرة

زلزال بقوة 5.8 ريختر يضرب منطقة شينجيانج في الصين

سعر شيفروليه كابتيفا الجديدة في السعودية .. صور

الجوازة باظت.. خناقة بين عريس ووالد العروسة على غسالة الأطفال.. تفاصيل

بعد سخرية أحد الدعاة| حكم تقبيل المصحف.. وماذا أفعل عند سقوطه؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انتشار البن المغشوش.. ماذا يحدث لجسمك عند تناوله؟

توقفي عنها .. 5 أخطاء فادحة عند غسل الأطعمة تقع فيها جميع النساء

تحذير من تناول الزنجبيل في هذه الحالة.. أخطرها رقم 5

غسيل أسنانك مش نظافة وبس.. أحمي نفسك من 3 أمراض كارثية

فيديو

مكنش معترض.. منى فاروق توضح حقيقة وفاة والدها بعد أزمة الفيديوهات

بعد غش النسكافيه .. كشف مصنع لـ إنتاج شاي وبيكينج باودر مضروب

صناعة النسكافيه من بودرة السيراميك .. أكذوبة أم حقيقة ؟

ابن المحظوظة.. كيف تمكن البرص المصري من السفر إلى إنجلترا ؟ |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ