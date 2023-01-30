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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تقرير عن حالة الجو والقاهرة تسجل درجة 21 نهارًا.. فيديو

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

قدمت الإعلامية لميس سلامة تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة  المتوقعة اليوم الأثنين 30 يناير 2023 في القاهرة والمحافظات وحالة الطقس.

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أخبار التوك شو.. موعد إنخفاض السلع وبشري للمواطنين قبل شهر رمضان.. وتحذير من الأرصاد

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تحذيرات عاجلة من الأرصاد السعودية بسبب طقس اليوم

وخلال التقرير  المذاع عبر برنامج «صباح البلد» الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي على قناة «صدى البلد»، استعرض ابرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأثنين


العظمى الصغرى


القاهرة 21 13

الإسكندرية 20 12

مطروح 19 12

شرم الشيخ 25 16

سوهاج 27 11

قنا 28 11

أسوان 31 13

درجات الحرارة في العواصم العربية والعالمية
العظمى الصغرى


الرياض 23  9

أبوظبي 22 16

أنقرة 5  2-

لندن 9 3-

واشنطن 16  4

باريس 9 1

بكين 7 2-

درجات الحرارة لميس سلامة الطقس حالة الطقس الظواهر الجوية

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