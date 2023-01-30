تقرير عن حالة الجو والقاهرة تسجل درجة 21 نهارًا.. فيديو

قدمت الإعلامية لميس سلامة تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأثنين 30 يناير 2023 في القاهرة والمحافظات وحالة الطقس.

وخلال التقرير المذاع عبر برنامج «صباح البلد» الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي على قناة «صدى البلد»، استعرض ابرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأثنين



العظمى الصغرى



القاهرة 21 13

الإسكندرية 20 12

مطروح 19 12

شرم الشيخ 25 16

سوهاج 27 11

قنا 28 11

أسوان 31 13

درجات الحرارة في العواصم العربية والعالمية

العظمى الصغرى



الرياض 23 9

أبوظبي 22 16

أنقرة 5 2-

لندن 9 3-

واشنطن 16 4

باريس 9 1

بكين 7 2-