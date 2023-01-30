المركزي للإحصاء: 1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2020 / 2021

أصدر الجهاز المركزى للتعبـئة العامة والإحـصاء الـيوم الأثنين الموافق 30 / 1/2023 النـشرة الـسنوية لإحـصاءات المســاحات المحصـوليـة والإنتاج النبـاتى عام 2020 / 2021 ومن أهم المؤشرات:
بلــغ إجمــالى المساحـــة المحصـوليـــــة 16.4مليـــــون فــدان عـام 2020 / 2021 مقابـل 16.3 مليـون فـدان عام 2019 / 2020 بزيادة بلغت نسبـتها 0.5٪.
بلـــغ إجمالى المسـاحة المنــزرعة 9.6 مليــون فــدان عـام 2020 / 2021 مقـابل 9.5 مليـون فدان عام 2019 / 2020 بزيــادة بلغت نسبـتها 1.5 ٪.
بلغـت مســاحة محصــول القمـح 3.42 مليــون فـــدان عــــام 2020 /2021 مقــــابـل 3.40 مليــــون فـــدان عـــام 2019 / 2020 بزيادة بلـــغت نسبـتـــها 0.5٪ وبلغـت كمـيـة الإنتـاج 9.8 مليــون طــن عـام 2020 / 2021 مقابـــل 9.1 مليـــون طـن عــام 2019 / 2020 بزيــادة بلغت نسبـتها 8.1٪.
بلغــت مسـاحـة محـصــول الأرز 1.1 مليـــون فـــدان عـام 2020 / 2021 مقـابـل 1.2 مليـون فدان عـــام 2019 / 2020 بانخفـاض بلغـت نسبـته 7.0٪ وبلغــت كميـــة الإنتـاج 4.2 مليون طـن عـام 2020 / 2021 مقـابــل 4.4 مليــون طـن عـام 2019/ 2020 بانخفاض بلغت نسبـته 4.5٪.
بلغــت مسـاحــة محصـــــول الطمـــاطــم 356.9 ألف فــــدان عـام 2020 / 2021 مقابـــل 380.0 ألـف فــدان عــام 2019/ 2020 بانخفـــاض بلغـــت نسبـتـه 6.1٪ وبلغـــت كمـيــة الإنتـــاج 6.4 مليــون طـــن عــام 2020/ 2021 مقابـل 6.5مليـــون طــــن عام 2019 / 2020 بانخفاض بلغت نسبـته 1.7٪.
بلغــت مســـاحــة محصــول البطـاطــس 502.6 ألف فـدان عـام 2020/2021 مقــابــل 560.8 ألـــف فـــــدان عــام 2019 / 2020 بانخفاض بلغت نسبـته 10.4 ٪ وبلغت كمية الإنتـاج 6.3 مليون طن عـام 2020 / 2021 مقـــابــل 6.8 مليون طن عام 2019 / 2020 بنسبة انخفاض قدرها 7.5٪.
بلغت المساحة الكلية لمحصـول البرتقــال 329.7 ألف فــدان عـام 2020/2021 مقابــل 311.4 الـــف فــــــدان عـام 2019/ 2020 بزيــادة بلغـــت نسبـتها 5.9٪ وبلغــــت كميــــة الإنتــــاج 3.17 مليــون طــن عام 2020/ 2021 مقابـل 3.10 مليـــون طـن عـــام 2019/ 2020 بزيــادة بلغت نسبـتها 2.2٪.
بلغـت المسـاحة الكلية لمحصـول المــوز 73.9 ألـف فــدان عـام 2020/2021 مقابــــل 74.1 ألــف فـــــدان عــــام 2019/ 2020 بانخفاض بلغت نسبـته 0.3٪ وبلغـــت كميـة الإنتـــاج 1.2 مليـون طـن عام 2019 / 2020 مقــابــل 1.4 مليـــــون طـــن عــــام 2019 / 2020 بانخفاض بلغت نسبـتها 12.0 ٪.