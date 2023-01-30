عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس تحرير الأهرام ويكلي: بلينكن سينقل رؤية مصر عن القضية الفلسطينية لإسرائيل

عزت إبراهيم
عزت إبراهيم

قال الكاتب الصحفي عزت إبراهيم، رئيس تحرير "الأهرام ويكلي" إن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى القاهرة، التي التقى خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير الخارجية سامح شكري، شهدت استعراضًا شاملًا للعلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة.

وأضاف "إبراهيم" لـ"القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، أن المباحثات انتقلت من العلاقات الثنائية بين واشنطن والقاهرة، إلى الوضع الإقليمي المتفجر في إسرائيل والقدس، موضحًا أن زيارة "بلينكن" إلى الأراضي المحتلة، ولقاءه رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإسرائيليين، سينقل خلالها الرؤية المصرية للوضع في الأراضي المحتلة، والتي ترى أنه لابد من خفض التصعيد، ووقف الإجراءات الجائرة ضد الفلسطينيين العزل في القدس والأراضي الفلسطينية.

وكشف رئيس تحرير "الأهرام ويكلي" عن وجود اتفاق شامل للقضية الفلسطينية، فيما يتعلق بالرؤية تجاه كيفية التحرك إلى الأمام، والارتباط بالتزام الحل السياسي، ومبدأ حل الدولتين، وهو ما أكد عليه بلينكن وشكري خلال المؤتمر الصحفي، في ظل إطار واضح لن يتحقق بدون أن يلتزم كل طرف بمتطلبات التحرك نحو الحل.

يرى الكاتب الصحفي أن مسألة الخفض الفوري للتصعيد في الأراضي الفلسطينية يقع عبء التنفيذ فيه على الجانب الإسرائيلي، وهو ما سيحاول بلينكن مناقشته مع الجانب الإسرائيلي، لذا اختار كلماته بدقة خلال المؤتمر الصحفي كي يستطيع الوصول إلى توافق حول كيفية وقف هذا التصعيد.

وشدد على أن الوضع الحالي يحتاج أن تُظهِر الولايات المتحدة والمجتمع الدولي أنهما ضد كل هذه الإجراءات التي تتخذها الحكومة اليمينية في إسرائيل.

 

عزت إبراهيم وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن السيسي سامح شكري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض 30 جنيها.. بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار الفراخ قبل رمضان

تطورات عاجلة في قضية إيقاف محمود كهربا

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 كل المحافظات بالاسم ورقم الجلوس .. روابط متاحة

نزل 720 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بعد توقعات الدولار

الأزمة انتهت .. الحكومة تزف خبرًا سارًا بشأن الدولار وموعد انخفاض أسعار السلع

بدون أي إجراءات.. السعودية تعلن عن تأشيرة جديدة لأداء العمرة

مفاجأة وراء إستبعاد الزمالك لأحمد فتوح من مواجهة فيوتشر بالدوري

6 جنيهات.. الدولار يهبط بقوة مقابل الجنيه قريبًا ومفاجأة في سعره الآن بالبنوك

ترشيحاتنا

وزير النقل: خطة لتطوير الموانئ البحرية تشمل إنشاء أرصفة ومحطات

متفحم داخل سيارة .. لغز اطلاق النارعلىمصري في إيطاليا

رفض ويجان والنصر السعودي.. شوبير يتحدث عن عروض "شناوي الأهلي"

أشهر 5 سيارات في السوق المصري فئة الـ 500 ألف جنيه

بعد جلسة مطولة| رئيس النواب مشيدا بوزير النقل: إجاباته اتسمت بالموضوعية والمنهجية

ضربة قوية .. الجيش الأوكراني يقصف روسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول فيديو من حفل زفاف المغني العالمي مارك أنتوني على عارضة أزياء

وزير الدفاع يلتقى نظيره الموريتاني لبحث التعاون العسكري

الضحية 13.. حقنة مضاد حيوي تنهي حياة صغير في أسيوط

لا طبيعي ولا قيصري.. "الولادة" تتسبب في بكاء بلوجر شهيرة| فيديو مؤثر

فيديو

وزير الدفاع يلتقى نظيره الموريتاني لبحث التعاون العسكري

تعديل أم حذف.. ماذا حدث بمناهج رابعة وخامسة ابتدائي؟| تغطية خاصة

لو هتتجوز قريب.. اعرف الأوراق المطلوبة وأسعارها| تفاصيل

ليلة سقوط البلوجرز.. فيديوهات فاضحة وبث أخبار كاذبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ