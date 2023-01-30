رئيس تحرير الأهرام ويكلي: بلينكن سينقل رؤية مصر عن القضية الفلسطينية لإسرائيل

قال الكاتب الصحفي عزت إبراهيم، رئيس تحرير "الأهرام ويكلي" إن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى القاهرة، التي التقى خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير الخارجية سامح شكري، شهدت استعراضًا شاملًا للعلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة.

وأضاف "إبراهيم" لـ"القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، أن المباحثات انتقلت من العلاقات الثنائية بين واشنطن والقاهرة، إلى الوضع الإقليمي المتفجر في إسرائيل والقدس، موضحًا أن زيارة "بلينكن" إلى الأراضي المحتلة، ولقاءه رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإسرائيليين، سينقل خلالها الرؤية المصرية للوضع في الأراضي المحتلة، والتي ترى أنه لابد من خفض التصعيد، ووقف الإجراءات الجائرة ضد الفلسطينيين العزل في القدس والأراضي الفلسطينية.

وكشف رئيس تحرير "الأهرام ويكلي" عن وجود اتفاق شامل للقضية الفلسطينية، فيما يتعلق بالرؤية تجاه كيفية التحرك إلى الأمام، والارتباط بالتزام الحل السياسي، ومبدأ حل الدولتين، وهو ما أكد عليه بلينكن وشكري خلال المؤتمر الصحفي، في ظل إطار واضح لن يتحقق بدون أن يلتزم كل طرف بمتطلبات التحرك نحو الحل.

يرى الكاتب الصحفي أن مسألة الخفض الفوري للتصعيد في الأراضي الفلسطينية يقع عبء التنفيذ فيه على الجانب الإسرائيلي، وهو ما سيحاول بلينكن مناقشته مع الجانب الإسرائيلي، لذا اختار كلماته بدقة خلال المؤتمر الصحفي كي يستطيع الوصول إلى توافق حول كيفية وقف هذا التصعيد.

وشدد على أن الوضع الحالي يحتاج أن تُظهِر الولايات المتحدة والمجتمع الدولي أنهما ضد كل هذه الإجراءات التي تتخذها الحكومة اليمينية في إسرائيل.