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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طفرة فى قطاع الكهرباء بقرية الحلة بالأقصر

صدى البلد

شهد مجلس قروى الحلة التابع لمركز ومدينة اسنا تحت اشراف اللواء هشام السعدى رئيس المركز ، احلال وتجديد وتطوير قطاع الكهرباء في القرية والقري التابعة لها ضمن مبادرة " حياة كريمة ".

تم زرع 3774 عامود جهد منخفض ، و 816 عامود جهد متوسط وجار صيانة 200 عامود جهد منخفض وتركيب 3200 كشاف ليد 100 وات لإنارة الشوارع وتركيب 18 محول قدرت 500 ك . ف ، و تركيب  29 محول قدرة 300 ك . ف و تركيب 18 قدرت 200 ك . ف   وبناء قواعد خرسانية للمحولات وجارى مد كابلات كهربائية بمسافة 22 كيلو متر لربط المحولات ببعض .

ياتى ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر بمتابعة الأعمال الجارية ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة "، وتذليل اي عقبات والإسراع في معدلات التنفيذ في كافة القطاعات التي سيتم تنفيذها داخل القرى المستهدفة .

الأقصر حياة كريمة محافظ الأقصر مبادرة حياة كريمة إحلال وتجديد جنوب الاقصر المشروع القومي مشروعات صرف صحي

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