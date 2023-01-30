مجدي طلبة: احتراف إمام عاشور بالدنمارك بوابة للعب في الدوري الإنجليزي

قال مجدي طلبة لاعب الزمالك السابق، إن انتقال إمام عاشور نجم نادي الزمالك إلى نادي ميتييلاند الدنماركي مجرد محطة وكوبري للانتقال إلى نادي برينتفورد، والذي تأسس في عام 1889، واللعب في البريميرليج.

وأضاف مجدي طلبة أن إمام عاشور يحتاج إلي اللعب لمدة عام علي الأقل في نادي ميتديلاند الدنماركي والذي يوجد توأمة بينه وبين نادي برينتفورد، ويحق له بعد ذلك التصريح واللعب في الدوري الإنجليزي.

وتابع مجدي طلبة خلال لقائه علي قناة “المحور”، أن عقد احتراف إمام عشور مجرد محطة للانتقال للعب للنادي الأهلي ، مؤكدا أنه من غير المعقول أن يوافق نادي الزمالك على انتقال نجم بحجم إمام عاشور دون وجود بديل له خاصة وأن نادي الزمالك يلعب في بطولة كأس أندية إفريقيا.

عقد زيزو يفوق عقد إمام عاشور

واشار طلبة، إلي أن الفجوة التي حدثت بين اللاعبين في نادي الزمالك كانت بسبب عقد زيزو المبالغ فيه، حيث كان هناك تفاوض مع اللاعبين بن شرقي وزيزو وإمام عاشور ورحل بن شرقي وتم تجديد عقد زيزو بمبلغ أكبر بكثير من عقد إمام عاشور، ما أحدث فجوة بين اللاعبين.







