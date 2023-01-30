موسم الخير للمزارعين...تفاصيل الجهود التي تقوم بها الدولة لزيادة إنتاج المحاصيل

أكد الدكتور أحمد أبو اليزيد أستاذ الزراعة، أن الدولة تقوم بالعديد من الجهود، لزيادة إنتاج بعض المحاصيل بمصر، وأولها هو الحفاظ على الرقعة الزراعية، مثل تجريم البناء عليها، وهذه قضية غاية في الأهمية، بسبب كثرة التعدي على الأراضي الزراعية التي حدثت الأونة الأخيرة، وكان لابد من الوقوف أمام هذه اللظاهرة، والتصدي لها.

وأوضح أحمد أبو اليزيد، خلال مداخلة له عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك جهود اخري خاصة بالبنية التحتية في مصر، ورئينا المشروع القومي الخاص بتبطين الترع، وكان هناك مشاكل سابقة بعدم وصول المياه إلى نهايات بعض الترع، وأن المشروع حقق العدالة في توزيع المياه للمزارعين وتضمن لهم إنتاجية جيدة، وأيضا المشروع القومي التي تبنته الدولة وهو المشروع القومي للتقاوي، سابقا كان يحصل المزارعين على التقاوي، من ناتج محصولهم والذي كان يؤدي إلى تدهور في الإنتاجية، وإنخفاضها ولكن بعد هذا المشروع فأن وزارة الزراعة متمثلة في الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، تقوم بزراعة مساحات كبيرة لإنتاج ما يسمى بالتقاوي المعتمدة، التي يتم توزرعها على المزارعين لزيادة إنتاجهم.

وقال أحمد أبو اليزيد، أن هناك تحديث للبنية الخاصة بالإرشاد، لزيادة الوعي فهناك قوافل بيطرية، وقوافل إرشادية تقوم بالمرور على المزارعين، من أجل إرشادهم على الأساليب التي تؤدي إلى زيادة الإنتاجية، متابعا أن هناك أهتمام كبير من الدولة بالبنية التحتية الزراعية، والتحديث فيها.https://youtu.be/q1asfVqaBN0