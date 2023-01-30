القضية الفلسطينية وليبيا.. الديهي يكشف أهم ملفات النقاش خلال زيارة بلينكن لمصر

علق الإعلامي نشأت الديهي، على زيارة بلينكن وزير الخارجية الأمريكي إلى مصر ولقائه اليوم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال نشأت الديهي في برنامجه " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن ": "دار حوار ونقاش بين الجانبين المصري والأمريكي عن العلاقات الثنائية بين البلدين، والتي تعتبر علاقات استراتيجية مر عليها نحو 100 سنة ".

وأشار نشات الديهي، إلى أنه تم التباحث خلال زيارة بلينكن إلى مصر حول القضية الفلسطينية، مضيفا:" مصر وأمريكا أكدا أنه لا سبيل للاستقرار بالمنطقة إلا بحل الدولتين بين فلسطين وإسرائيل ".

واكمل نشات الديهي: "هناك توافق في وجهات النظر بين مصر وأمريكا في الملف الليبي والتأكيد على ضرورة عقد الانتخابات الليبية على أساس دستوري هذا العام ".

وأوضح لفت نشات الديهي، أن مصر وأمريكا أكدا على أهمية استقرار الأوضاع في السودان، كما تم التطرق للحديث عن مكافحة الإرهاب والتعاون بين مصر وامريكا في هذا الشان.