فرصة.. سيات ابيزا بـ 75 ألف جنيه فقط

لطالما تعلق الشباب بالسيارات من فئة الهاتشباك التى تعطي مظهراً يوحي بالإنطلاقة، ولعل علامة سيات الإسبانية العريقة واحدة من أشهر مصنعي هئه الفئة فى السيارات، ومن بين أبرز سياراتها الأيقونة ابيزا، التى يمكنك اقتنائها مقابل 75 ألف جنيه فقط فى سوق المستعمل.

وفقاً لمنصة بيع السيارات المستعملة الأشهر فى مصر “أونلاين”، جاءت سيات ابيزا موديل 2001 باللون النبيتي بسعر 75 ألف جنيه.

تأتى سيات ابيزا موديل 2001 بمحرك مكون من 4 أسطوانات بسعة 1500 سي سي، بناقل حركة يدوي الأداء من 5 سرعات، بقوة 110 حصانًا.

سيات ابيزا موديل 2001

توفر سيات ابيزا موديل 2001 مقصورة مريحة، مع مكيف هواء، زجاج أمامي وخلفي يعمل بالكهرباء، وعدد 2 “ايرباج” وسائد هوائية.

سيات ابيزا موديل 2001

وبحسب مالك السيارة سيات ابيزا موديل 2001، جاءت بعداد بلغت قراءاته أكثر من 200 ألف كيلومتر، كما حصلت على دهان خارجي للتجديد، مقابل سعر 75 ألف جنيه.