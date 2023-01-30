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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ابنة فيروز: والدتي اعتزلت الفن بسبب لقب الطفلة المعجزة.. فيديو

الفنانة فيروز
الفنانة فيروز

أكدت إيمان جمجوم، ابنة الفنانة الراحلة  فيروز، أن والدتها كان لها دور هام وإيجابي في الحياة العادية، كأم وزوجة وجدة، مشيرة إلى أن هذا الدور لا يقل أهمية عن مشوارها الفني.

 

وقالت إيمان جمجوم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء دي إم سي”، عبر فضائية “دي إم سي”: “والدتي اعتزلت الفن حتى تظل صورة الطفلة المعجزة خالدة عند جمهورها، لأنها تعتبر أن تلك المرحلة هي الأهم في حياتها”.

 

وتابعت ابنة الفنانة الراحلة فيروز، أن أنور وجدي هو من اكتشف والدتها، وقدمت معه العديد من الأدوار بنجاح.

 

تحب الحياة الاجتماعية

وأشارت إيمان جمجوم إلى أن والدتها “كانت شخصية محبة للحياة وعايشة حياة طبيعية لذيذة كواحدة تحب العائلة وتحب الحياة الاجتماعية”.


 


 

فيروز الطفلة المعجزة إيمان جمجوم نور وجدي الحياة الاجتماعية

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