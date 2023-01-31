إعلامي: الزمالك حاول تخفيض قيمة الشرط الجزائي مع فيريرا لكنه رفض

أكد الإعلامي أمير هشام، أن ملف نادي الزمالك مع البرتغالي جوسيفالدو فيريرا المدير الفني السابق، يُدار بذكاء شديد.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الزمالك حاول تخفيض قيمة الشرط الجزائي مع المدير الفني، ولكن المدرب رفض الأمر بشكل تام".

وأضاف أمير هشام: "الأزمة لم تكن في الشرط الجزائي فقط، ولكن المدير الفني لديه ما يقرب من 300 ألف دولار، وهذا ما يجعل الزمالك مطالب بدفع 800 ألف دولار لفسخ العقد".

واختتم: "الزمالك طالب فيريرا بالعودة للقيادة الفنية ولكن مع وجود أسامه نبيه وأحمد عبدالمقصود الذي على خلاف معهم، وهنا يبقى السؤال هل يقبل فيريرا الأمر؟ ولكن حال رفضه فإن الزمالك وثق طلب عودة المدير الفني وهذه فكرة يتم استخدامها خاصةً أنه لم يتم الفسخ بشكل رسمي، وحال رفضه سيكون هو من طلب الرحيل ويتم العمل وقتها على المساواة معه".