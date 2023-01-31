بإمكانات فريدة.. وان بلس تستعد لإطلاق هاتفها الشبابي OnePlus Ace 2

تستضيف شركة OnePlus وان بلس الصينية حدثا عالميا لإطلاق عدد من أهم هواتفها الذكية في 7 فبراير المقبل، حيث ستعلن الشرة عن هاتفها الرائد ذو الإمكانات العملاقة OnePlus 11 ، مع هاتف مميز آخر للفئة المتوسطة OnePlus 11R ، وكذلك هاتف OnePlus Ace 2 الشبابي القادم بسعر مناسب.

كما ستطلق الشركة عددا من المنتجات الأخرى منها السماعات الذكية OnePlus Buds Pro 2، وجهاز التابلت OnePlus Pad ، بالإضافة إلى جهاز التليفزيون الذكي OnePlus TV Q2 Pro مع عدة أحجام، وسيتم عقد الحدث في العاصمة الهندية نيودلهي، إلا أن هاتف OnePlus Ace 2 قد يكون مخصصا للسوق الصينية، حيث ليس من المعروف إذا سيتم قصره على الصين فقط أم سيتم إطلاقه عالميا.

وبحسب تقرير من The Times of India فإن هاتف OnePlus Ace 2 سيتميز بعدد من الموصفات الفائقة مع تصميم أنيق مخصص للشباب مع فئة سعرية مناسبة، حيث سيأتي بشاشة ذات حواف منحنية من نوع AMOLED قياس 6.7 بوصة والتي قد توفر جودة 1.5K ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية، مع نوتش على هيئة ثقب صغير في منتصف الشاشة للكاميرا الأمامية.

وسيقدم هاتف وان بلس OnePlus Ace 2 مع كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية بمستشعر من شركة سوني Sony IMX890 بدقة 50 ميجابكسل وعدسة عريضة بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا للماكرو بدقة 2 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لتصوير السيلفي و إجراء مكالمات الفيديو.

وسيعمل هاتف وان بلس OnePlus Ace 2 بمعالج من نوع Snapdragon 8+ Gen 1 الجيل الأول من شركة كوالكوم الأمريكية، مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 8 و 12 و 16 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية سعة 128 و 256 و 512 جيجابايت.



وسيحتوي هاتف وان بلس OnePlus Ace 2 على بطارية كبيرة سعة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 100 واط ، مع نظام التشغيل Android 13 OS ، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع عدد من الخيارات اللونية من بينها الأخضر والأسود.