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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تفاصيل قرار وزير التربية والتعليم الجديد بشأن نتيجة الفصل الدراسي الأول

الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي

أكد الإعلامي تامر أمين، أن أهم صفة في وزير التربية والتعليم الجديد، رضا حجازي هو اقترابه من المواطنين، وإقترابه من الشارع بشكل عام، وأن القرار المتخذ اليوم يؤكد على إحساس الوزير الشديد بالمواطن، والشارع المصري، واتخذ الوزير قرارا بإلزام جميع المدارس بإعلان النتيجة الفصل الدراسي الأول، وعدم ربطها بأي مصروفات دراسية، وهذا القرار إلزامي على جميع المدارس حكومية، كانت أو خاصة.  


ووجه تامر أمين خلال برنامجه "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار" التحية والشكر الشديد لوزير التربية والتعليم، السيد رضا حجازي على شجاعته الشديدة، في إتخاذ هذا القرار، وأنه يعلم جيدا الضغط التي ستقوم به المدارس الخاصة، على الوزير بسبب هذا القرار.


وقال تامر أمين أن هل يعقل شراء سلعة دول علم الثمن، متابعا أن ما تفعله بعض المدارس الخاصة بالتلاعب بأسعار مصروفات العام الدراسي وعدم الإعلان عن السعر النهائي لمصروفات العام الدراسي، عن طريق الحصول على بعض الأقساط لحين تحديد باقي المبالغ، هذا الأمر غير أدمي، خاصتا في هذه الأزمة الإقتصادية التي يمر بها العالم، وطاب المدارس الخاصة، بتحديد ثمن الأقساط والمصروفات مسبقا، وعدم التلاعب المواطنين، معلقا "المدارس الخاصة بتكسب كتير، ولا يمكن ذل المواطن المصري بهذا الشكل".

التعليم تامر امين رضا حجازى الفصل الدراسي الأول مصروفات العام الدراسي الأزمة الاقتصادية

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