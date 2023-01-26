عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بشرى سارة.. تعيينات حكومية جديدة بعد 4 شهور من نصيب المعلمات الحوامل

رضا حجازي وزير التربية
رضا حجازي وزير التربية والتعليم

نسبة كبيرة من الإناث الاتي اجتازنا اختبار المميكن الخاص بتعيين المعلمين حوامل.. بهذه الكلمات اعلن رضا حجازي وزير التربية والتعليم خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ عن التعيينات الجديدة التي تنتظر الاشخاص الذين قاموا بالتقدم للاختبارات من اجل الحصول علي وظيفة معلم.

تعيينات جديدة تنتظر المعلمات الحوامل بعد 120 يوما.. تفاصيل

التعليم مش شهادة.. رضا حجازي: بكيت حينما حال المجموع دون دخولي الطب

واكد الوزير أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، انتهى من اختبار مميكن اجتازه 27 ألف معلم قائلا"مقابلني مشكلة إن نسبة كبيرة حوامل من الإناث أعين وأتعامل ازاى بعد كده"، قائلا:" "مادام نجح في امتحان التنظيم والإدارة احتفظ بحقه في التعيين ممكن ألحقه بالعمل في الدورة الحالية أو الدورة اللاحقة لكن حقه يحتفظ به".

وسوف نستعرض في خلال هذه السطور تقرير يرصد مدة اجازة الوضع الخاصة بالحوامل وتعليق اعضاء لجنة التعليم بمجلس النواب علي حديث وزير التربية والتعليم رضا حجازي فيما يلى:

قالت نجلاء العسيلي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، إن حديث وزير التربية والتعليم جاء مفصلا وموضحا جميع الاشكاليات التي تواجه منظومة التربية والتعليم والحلول التي تقوم بها الوزارة من اجل انهاء هذه الاشكاليات، لافتة الي أنه بشأن نسبة الحوامل الاتي اجتازتا اختبار الممكين الخاص بالمسابقة 27 الف معلم، يستطيع كل منهما ان تحصل علي اجازة وضع وبعد ذلك تمارس عملها بشكل طبيعي.

وحدد قانون العمل الجديد الذي قام وضع نصوص صريحة لحماية النساء من المييز ضدهن وضمان تحقيق العدالة والمساواة بين جميع العاملين متي تماثلت اوضاع عملهم، مدة اجازة الوضع والاعمال التي  لا يجوز تشغيل النساء فيها وحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع، حيث يعمل مشروع  قانون العمل الجديد على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل.

4 شهور إجازة وضع

 تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، على أن تبدأ هذه الإجازة من اليوم التالى للوضع، ويجوز أن تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناء على طلب مقدم من الموظفة وتقرير من المجلس الطبى المختص .

عقوبة المخالفين

يعاقب بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه، كل من خالف حكم هذه المادة ، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة، وتضاعف فى حالة العود.

قانون العمل الجديد وزير التربية والتعليم مجلس النواب مجلس الشيوخ قانون العمل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يعود لمنطقة الـ1500 جنيه من جديد.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

5 جنيهات مرة واحدة|خبراء يتوقعون هبوطا قويا للدولار قريبا وسعره الآن مفاجأة

سبب غريب.. أول رد من اتحاد الكرة على إحالة كهربا للجنة الانضباط

ذهب لتحية الجماهير.. تطور عاجل في جلسة التحقيق مع كهربا باتحاد الكرة

صوت وصورة .. مرتضى منصور يجهز مفاجأة قوية لجماهير الزمالك الليلة

مفاجأة صادمة لجماهير الأهلي بعد خروج لاعبين للإعارة.. تعرف عليهما

قرار عاجل من الخطيب في الأهلي..تفاصيل

عقدي صح.. إعلامي شهير يفجر مفاجأة مدوية في أزمة كهربا مع الزمالك

ترشيحاتنا

الزمالك يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة فيوتشر بالدورى الممتاز| أبرز عناوين صباح البلد

الداخلية الكويتية توجه تحذيرا بسبب طقس اليوم.. تفاصيل

ارتفاع أسعار النفط عالمياً بعد الزيادة في المخزون الأمريكي

الرئيس عبد الفتاح السيسي يغادر احتفالات يوم الجمهورية الهندي

6 جنيهات للطماطم .. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 26 يناير 2023

بشرى سارة.. تعيينات حكومية جديدة بعد 4 شهور من نصيب المعلمات الحوامل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقف عنها فورا.. 4 أطعمة ومشروبات تمتص الكالسيوم في العظام

الصبي الذهبي.. القصة الكاملة لكشف أسرار حديث الساعة بعد 2300 عام من تحنيطه

نشرة المرأة والصحة|4 أبراج تغضب بسهولة.. هل أنت منهم؟.. بلوجر شهير تثير ضجة بنفس فستان جورجينا

مش بيعرف يسيطر على نفسه.. 4 أبراج تغضب بسهولة.. هل أنت منهم؟

فيديو

دي صوري وعايزة أكسب فلوس..القبض على سيدة العجوزة بسبب إساءة استخدام فيسبوك

مفاجأة في سعر الدولار بعد تصريحات المستوردين | ماذا يحدث ؟

حرق وتمزيق المصحف .. ماذا ستفعل الدول الإسلامية؟

هنيدي بيته اتحرق وإيهاب توفيق فقد والده.. ماذا فعلت النيران في منازل النجوم؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ