بشرى سارة.. تعيينات حكومية جديدة بعد 4 شهور من نصيب المعلمات الحوامل

نسبة كبيرة من الإناث الاتي اجتازنا اختبار المميكن الخاص بتعيين المعلمين حوامل.. بهذه الكلمات اعلن رضا حجازي وزير التربية والتعليم خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ عن التعيينات الجديدة التي تنتظر الاشخاص الذين قاموا بالتقدم للاختبارات من اجل الحصول علي وظيفة معلم.

واكد الوزير أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، انتهى من اختبار مميكن اجتازه 27 ألف معلم قائلا"مقابلني مشكلة إن نسبة كبيرة حوامل من الإناث أعين وأتعامل ازاى بعد كده"، قائلا:" "مادام نجح في امتحان التنظيم والإدارة احتفظ بحقه في التعيين ممكن ألحقه بالعمل في الدورة الحالية أو الدورة اللاحقة لكن حقه يحتفظ به".

وسوف نستعرض في خلال هذه السطور تقرير يرصد مدة اجازة الوضع الخاصة بالحوامل وتعليق اعضاء لجنة التعليم بمجلس النواب علي حديث وزير التربية والتعليم رضا حجازي فيما يلى:

قالت نجلاء العسيلي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، إن حديث وزير التربية والتعليم جاء مفصلا وموضحا جميع الاشكاليات التي تواجه منظومة التربية والتعليم والحلول التي تقوم بها الوزارة من اجل انهاء هذه الاشكاليات، لافتة الي أنه بشأن نسبة الحوامل الاتي اجتازتا اختبار الممكين الخاص بالمسابقة 27 الف معلم، يستطيع كل منهما ان تحصل علي اجازة وضع وبعد ذلك تمارس عملها بشكل طبيعي.

وحدد قانون العمل الجديد الذي قام وضع نصوص صريحة لحماية النساء من المييز ضدهن وضمان تحقيق العدالة والمساواة بين جميع العاملين متي تماثلت اوضاع عملهم، مدة اجازة الوضع والاعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها وحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع، حيث يعمل مشروع قانون العمل الجديد على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل.

4 شهور إجازة وضع

تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، على أن تبدأ هذه الإجازة من اليوم التالى للوضع، ويجوز أن تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناء على طلب مقدم من الموظفة وتقرير من المجلس الطبى المختص .

عقوبة المخالفين

يعاقب بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه، كل من خالف حكم هذه المادة ، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة، وتضاعف فى حالة العود.