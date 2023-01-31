سامح شكري: العلاقات بين مصر وروسيا ممتدة وتاريخية

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن العلاقات بين مصر وروسيا ممتدة وتاريخية، مشددا على أهمية التواصل مع كل الأطراف في ضوء المستجدات الدولية.

وأضاف "سامح شكري" خلال كلمته اليوم خلال جلسة مباحثات مع لافروف بموسكو لبحث مسار العلاقات بين مصر وروسيا، أننا نتطلع أن تساهم المباحثات في توحيد الروى وتدعيم العلاقات الثنائية.



ولفت إلى أن ما تشهده الساحة الدولية من اضطرابات وتطورات متلاحقة والضغوط التي تولدت عن ذلك والأثر الذى وقع على دول عديدة نامية ومن ضمنها مصر أهمية الاستمرار المتواصل مع كافة الأطراف فى إطار إيجاد حلول ملائمة

