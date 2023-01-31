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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مستشار الرئيس للشئون الصحية: الدولة تبذل جهوداً مضنية للحفاظ على الأطفال

صدى البلد

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، سعادته بحضوره إلى “الأهرام” العزيزة على قلبه، منذ أن كان في مهمة علمية في باريس، وأعجب بمترو الأنفاق، وفور العودة اتصل بالكاتب الراحل صلاح منتصر، واقترح عليه عمل مترو الأنفاق فى مصر، وقال له منتصر: "اكتب مقالاً وسوف يتم نشره"، وبعدها توالت مقالاته فى جريدة الأهرام، وأصبح له تاريخ كبير مع مؤسسة الأهرام.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "الأهرام - علاء الدين" للطفولة، برعاية رئيس الوزراء، تحت عنوان "أطفالنا مستقبلنا.. صحة الطفل المصري أولوية".

وبشأن ملف صحة الطفل في مصر، شدد مستشار الرئيس للشئون الصحية على حرص الحكومة على صحة الطفل المصري، والذى يتضمن رعاية ما قبل الولادة، وعمل شهادة الميلاد، مشيرا إلى أن شعار "الحمل الآمن والطفل السليم" من أولويات الدولة، وهو جزء من قضية تنظيم الأسرة، ومتابعة حمل الأجنة جزء من العملية الصحية؛ حفاظاً على أمن ورعاية الجنين، ورعاية الأطفال المبتسرين، وفحص الطفل عند الولادة،  وفور الولادة تؤخذ عينة دم من كعب الرجل؛ للتأكد من سلامته من  الإصابة بالتقزم، كما أنه توجد عشرة لقاحات إجبارية مجاناً.

وقال إن وقت انتشار شلل الأطفال في مصر كان يشغل منصب وزير الصحة، وكانت مصر ضمن سبع دول ينتشر بها شلل الأطفال، وأجرى حملات مكثفة شملت طرق الأبواب في البيوت للقضاء على شلل الأطفال، وفى عام 2006 تم الإعلان عن القضاء على شلل الأطفال في مصر.

وأضاف: “حتى الآن ينتشر شلل الأطفال في دولتي اليمن والسودان، ولا يزال الأطفال في مصر يحصلون على لقاح شلل الأطفال؛ لحماية الطفل المصرى ليكون بكل صحة وعافية من أجل مستقبل مصر”.

وشدد على اهتمام الدولة برعاية ذوي الهمم، تلك الفئة التي كانت مهمشة، لكنها الآن أصبحت فى دائرة الضوء، وتحرص الدولة على إبراز مواهبهم، وتقدم  لهم الكثير من الرعاية ودائما ترفع شعار “حمل آمن وطفل سليم” باعتباره أهم أهداف الدولة، لافتا إلى أن هناك مبادرات للأمراض الوراثية والجينية، وذلك حفاظا على الطفل المصري باعتباره مستقبل مصر.

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