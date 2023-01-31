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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ثروت الخرباوي: الشعب المصري لفظ جماعة الإخوان الإرهابية

ثروت الخرباوي
ثروت الخرباوي

 أكد المفكر  ثروت الخرباوي أن الشعب المصري لفظ جماعة الإخوان الإرهابية اسما وتنظيما.


وقال الخرباوي - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء على هامش مشاركته في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب - إن الأمن المصري استطاع بكل قوة أن يقوض التنظيم ويزلزل أركانه.


ورغم ذلك ، شدد المفكر الكبير على أن المواجهة مع هذا التنظيم لم تنته بعد ، داعيا إلى الاشتباك ومواجهة الفكرة عبر الثقافة والفن والإبداع.


وجدد تأكيده على النهج الذي يتبناه التنظيم إلى الإرهابي وهو العنف المؤجل ، داعيا أيضا إلى كشف خطاب الانفصام الذي يتبناه التنظيم وأفعاله على أرض الواقع.


وقال إن جماعة الإخوان الإرهابية تروج بأن أفكارها هي الإسلام وأن الإسلام بريء منها وأنه لا علاقة بالدين الإسلامي بما ترتكبه الجماعة من جرائم.


وانطلقت فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54، في الخامس والعشرين من يناير الجاري وتستمر حتى 6 فبراير المقبل، وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض، واسم الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.


ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريا وعربيا وأجنبيا، من 53 دولة، من بينها دولٌ جديدة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.

 

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