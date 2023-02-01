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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

غدا.. محاكمة المتهم بالاعتداء بالضرب على فتاة "أرض الجولف"

صدى البلد

تنظر محكمة جنح مدينة نصر، غدا الخميس محاكمة المتهم بالاعتداء على فتاة "أرض الجولف"، بسبب "ركنة سيارة".

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تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة مدينة نصر، بلاغا من فتاة تقطن في أرض الجولف، بتعرضها للضرب والاعتداء على يد جارها بسبب ركنها سيارتها، على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتم القبض على المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة.

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وكشفت التحريات الأولية، أن المتهم اعتدى على الفتاة، عندما أقدم على ضربها بيده على أنفها، ما تسبب لها بكسر في الأنف وكدمات متفرقة في الجسد وإصابات عديدة بها وأنها حررت محضرا بالواقعة، لتأمر النيابة بإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية.

 

محكمة جنح مدينة نصر جنح مدينة نصر أرض الجولف

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