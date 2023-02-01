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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وظائف .. شروط التعيين في هيئة قضايا الدولة وموعد تقديم الطلبات

هيئة قضايا الدولة
هيئة قضايا الدولة

حدّدت هيئة قضايا الدولة الفترة من يوم 21 يناير الحالي، وحتى 2 فبراير المقبل لتلقى طلبات خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2022 لشغل وظيفة مندوب مساعد من الذكور والإناث، نظير رسوم 600 جنيه من مقر نادي مستشاري قضايا الدولة الكائن 8 ش أبو الفدا - الزمالك – القاهرة.
 

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وأكدت هيئة قضايا الدولة أن التقديم يكون بصورة البطاقة وصورة المؤهل، على أن تتوفر بعض الشروط فى المتقدم بخلاف شروط الخدمة العامة المنصوص عليها قانون، وهى: 

1- ألا يقل تقديره التراكمى عن جيد.

2- ألا يزيد عمره على 30 عامًا في تاريخ نشر هذا الإعلان.

3- أن يجتاز بنجاح المقابلة الشخصية وكل الاختبارات التى تجرى له فى هذا الشأن.

4- أن تتوافر فيه الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقًا لما تقدره اللجنة.

5- أن تثبت لياقته الطبية وفقًا للتحاليل والفحوص الطبية من الجهات الطبية المختصة التي تحدّدها الهيئة.

كما حدّدت هيئة قضايا الدولة إمكانية التقديم عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة خلال الفترة من 28 يناير وحتى 16 فبراير.

أما عن التقديم إلكترونيًا للطلبة عبر الموقع www.sla.gov.eg وذلك خلال الفترة من 28 يناير وحتى 16 فبراير المقبل وذلك من خلال مجموعة من الخطوات:

1- تحرير جميع البيانات المطلوبة باستمارة تسجيل البيانات بشكل صحيح وواضح، وطباعتها من خلال ذات الموقع بعد استيفاء جميع البيانات وحفظها.

2- تقدم الملفات مستوفاة أصول المستندات والأوراق المطلوبة.

3- يتم تسليم الملفات بمقر نادي مستشاري قضايا الدولة اعتبارًا من يوم السبت 18 فبراير إلى يوم الخميس 13 مارس طبقًا للجدول الذى يتم نشره على الموقع الرسمي لهيئة قضايا الدولة وعلى المتقدمين متابعة الموقع بصورة مستمرة لمعرفة اليوم المخصص لتسليم ملفات كل جامعة.

ونبّهت الهيئة إلى أنه لن يلتفت إلى الطلبات التي يتم تقديمها بعد الميعاد المحدد أو الطلبات غير المستوفاة للشروط والمستندات المطلوبة، علمًا بأن جميع أصول المستندات والوثائق المقدمة بالملف لا يجوز استردادها.

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