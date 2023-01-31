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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

علاء عابد: سنرى الصعيد بثوب جديد تحت قيادة الرئيس السيسي

النائب علاء عابد
النائب علاء عابد

أشاد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بتفعيل مجلس النواب المصري برئاسة المستشار حنفي جبالي لتفعيل البرلمان للادوات الرقابة بشكل لائحي، قائلا “ما شاهدناه أمس مع وزير النقل  الفريق كامل الوزير يؤكد أن هذا المجلس يمارس الشق الرقابي”.

وأوضح  النائب علاء عابد ، في كلمته أمام الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي ، لمناقشة  الاتفاقية الموقعة  بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة النقل - الهيئة القومية لسكك حديد مصر - وبنك التصدير والاستيراد الكوري للمساهمة في تمويل مشروع تحديث خط السكة الحديد الأقصر - السد العالي بطول ٢٢٤ كيلو متر، أننا  كنا بناقش طلبات الإحاطة فى عدم وجود الوزير ولكن هذا البرلمان  سن سنة حسنة وهو حضور الوزراء أثناء مناقشة طلبات الإحاطة.

وأشار النائب علاء عابد ، أنه يوجد  15 هيئة تابعة لوزارة هيئة تابعة لوزارة النقل ، وقبل موافقة اللجنة على القرض بتسال هل الهيئة قادرة على السداد ، وفى حالة القدرة على السداد  نوافق على القرض ، وجميع  الهيئات التابعة لوزارة النقل  قادرة على السداد ، مؤكدا أن أقل نسبة فائدة بتكون لمصر.

وأضاف عابد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بأن الصعيد أولوية لديه، مؤكدا أن 70% أو 80%  من قروض النقل تستهدف الصعيد، مؤكدا أننا سنري صعيد جديد تحت قيادة الرئيس السيسي.

وأبدي النائب علاء عابد، موافقته، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٤٩٢ لسنة ۲۰۲۲ بشأن الموافقة على اتفاق بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة النقل - الهيئة القومية لسكك حديد مصر - وبنك التصدير والاستيراد الكوري للمساهمة في تمويل مشروع تحديث خط السكة الحديد الأقصر - السد العالي بطول ٢٢٤ كيلو متر، الموقع بتاريخ .٢٠٢٢/٣/١٤.

السيسي الرئيس السيسي الصعيد علاء عابد النائب علاء عابد

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