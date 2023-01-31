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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شاهد.. تمارين تعالج الصداع في 30 ثانية

شاهد تمارين تعالج
شاهد تمارين تعالج الصداع فى 30 ثانية | فيديو

يعانى عدد كبير من الأشخاص من الصداع الذي يسبب ألما قويا فى منطقة بين الحاجبين فى الرأس يصعب التخلص منه ويسبب فقدان التركيز. 

وقدم موقع “wellandgood” طريقة عمل تمارين بسيطة لمنطقة بين الحاجبين فى 30 ثانية تساعد فى علاج الصداع  بشكل فعال وسريع.

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مساج للحواجب 30 ثانية لتخفيف الصداع

إحدى التقنيات المستخدمة لإجراء تدليك الحاجب تسمى قرص الحاجب وهى فعالة فى علاج الصداع من هذه المنطقة 

شرحت كلينتون كيلز CMT، معالجة بالتدليك قائلة “إنها تنبع من العلاج بالتدليك بنقطة المارما وهذه الطريقة لا تساعد فى علاج الإجهاد العصبي وتخفيف الصداع فقط، بل تساعد فى إزالة السموم وزيادة الدورة الدموية والليمفاوية والحيوية”.

طاقة
طاقة

في حين أن كل صداع مختلف ، إلا أن استهداف النقاط الرئيسية الثلاث للحاجب أمر لا بد منه فقط اضغط بإبهامك بقوة تجاه بعضهما البعض وفي جسر أنفك ، أسفل جبهتك مباشرة، واحتفظ بهذا لمدة ثلاثة أنفاس عميقة ثم حررها ببطء وكررها حسب الحاجة.

بالانتقال إلى الحواجب الخارجية ، يقول إنه يستخدم زيتًا ناعمًا للوجه أو مصلًا لينزلق برفق على طول قوس الحاجب من جسر الأنف إلى باقى الاماكن باستخدام إصبع السبابة وكرر العملية لمآخذ العين.

اشبك أصابعك على الجبين والحاجبين وافتحهما في الصدغ ، واستخدم ضغطًا أكثر استهدافًا على المنطقة وحتى لو لم يكن لديك الصداع ، فإن قرص الحاجب طريقة رائعة للشعور بالانتعاش على الفور وتقليل الانتفاخ ورفع الحواجب.

شاهد الفيديو لمعرفة ممارسة التمارين التى تساعد فى علاج الصداع فى 30 ثانية 

الصداع علاج الصداع ممارسة التمارين الدورة الدموية

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