مات بين طلابه..وفاة وكيل كلية التربية الرياضية بأسيوط خلال مشاركته بمباراة كرة قدم

توفي وكيل كلية التربية الرياضية بجامعة أسيوط أثناء مشاركته في مباراة كرة قدم مع الطلاب خلال المعسكر الذي تقيمه الكلية لطلابها بملاعب الكلية.

أثناء مشاركة الدكتور إبراهيم حسين إبراهيم وكيل كلية التربية الرياضية، الطلاب في مباراة لكرة القدم سقط أرضا وهرع نحوه الطلاب ولكن توفي في الحال.

من جهتها نعت الدكتورة مها كامل غانم القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، بخالص الحزن والأسى المرحوم الدكتور إبراهيم حسين إبراهيم عبدالسميع الاستاذ بقسم الادارة الرياضية والترويح الرياضي ووكيل كلية التربية الرياضية لشئون التعليم والطلاب والذى وافته المنية فجأة اليوم الثلاثاء، خلال مشاركة الفقيد مع زملائه وطلابه فى نشاط معسكر الكلية.

وتتوجه رئيس جامعة أسيوط، بصادق الدعاء إلى المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته وزملاءه وطلابه الصبر والسلوان.