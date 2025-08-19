قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عرض فرنسي لخطف نجم الأهلي .. واللاعب يوجه صدمة للإدارة .. ماذا حدث؟
حبس وغرامة.. عقوبات رادعة تواجه بلوجر جديدة بسبب فيديوهات إثارة الغرائز
مدمنة مخدرات وفيديوهاتي للإثارة والفلوس | اعترافات صادمة لـ بديعة
كايا كالاس: لا يمكن الوثوق ببوتين .. وسنواصل دعم أوكرانيا بضمانات أمنية صارمة
مصر إنجازاتها كبيرة بها | رئيس الأعلى للإعلام: ضرورة الاهتمام بالألعاب الفردية النزال
المعاهد الأزهرية يعلن مواعيد امتحانات الطلاب العائدين من الخارج
تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم 19-8-2025
المصيفين بهذه الشواطئ .. انتظروا أمطارا غدا وتجنبوا أنشطة البحر | الطقس
إسرائيل تصادق على ميزانية إضافية بـ 30.8 مليار شيكل لتمويل نفقات الحرب
الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية 2025 لنظامي الثلاث والخمس سنوات
أصوات تتسابق في رحاب القرآن .. لقطات خاصة من مسابقة دولة التلاوة بمسجد عمرو بن العاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

وفقا للمعايير الوطنية.. حصول وحدة نزلة حنا ببني سويف على اعتماد الجودة

محافظ بني سويف ووكيل وزارة الصحة
محافظ بني سويف ووكيل وزارة الصحة
بني سويف : محمد عبدالحليم

هنّأ الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، القطاع الصحي بالمحافظة ،بحصول وحدة طب أسرة "نزلة حنا" على اعتماد الجودة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ضمن 23 منشأة صحية تم اعتمادها على مستوى محافظات الجمهورية، وفقًا لأحدث قرارات اللجنة العليا للاعتماد.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ، الذي أوضح أن حصول الوحدة على شهادة اعتماد الجودة يُعد تتويجًا للجهود الكبيرة التي بُذلت خلال الفترة الماضية، بالتعاون بين فرق العمل بالوحدة ومديرية الصحة.

وأكد "جميعة" أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا الدعم الكبير من معالي نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمتابعة الميدانية المباشرة والدعم المستمر من الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مشيرا إلى أن هذا التعاون المثمر أسهم في تهيئة البيئة الملائمة لتحقيق معايير الجودة المطلوبة.

وأضاف وكيل الوزارة أن وحدة "نزلة حنا" هي ثان وحدة يتم اعتمادها بعد "وحدة طب أسرة الشريف" وهذا يعكس التزام القطاع الصحي في بني سويف بتنفيذ المعايير الوطنية المعترف بها دوليًا، ويُعد خطوة مهمة نحو تعزيز ثقة المواطنين في خدمات الرعاية الصحية، لا سيما في وحدات طب الأسرة، التي تُعد العمود الفقري للرعاية الأولية.

كما شدد على أن اعتماد الجودة هو أداة لتطوير الأداء ورفع كفاءة الكوادر وتحقيق الأمان للمرضى، مؤكدة استمرار العمل لاستكمال اعتماد باقي الوحدات ضمن خطة المديرية لدعم جودة الخدمات الصحية في مختلف أنحاء المحافظة

من جانبه، أثنى محافظ بني سويف على الجهود المتميزة التي بذلتها الفرق الطبية والإدارية بالقطاع الصحي، مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في دعم منظومة الصحة بالتنسيق مع وزارة الصحة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو تحسين جودة الخدمات الصحية.

وأشار المحافظ إلى أن اعتماد كل من وحدة طب أسرة "الشريف، ونزلة حنا" يمثل نموذجًا يُحتذى به، ووجّه بمواصلة العمل لتكرار هذا النموذج في وحدات أخرى، وذلك وفقًا لمعايير الاعتماد الوطنية، مؤكدًا أن الجودة أصبحت ضرورة ملحة، وليست مجرد خيار

كما شدد على أن اعتماد الجودة يجب أن يكون نقطة انطلاق نحو المزيد من الجهود، مؤكدًا أهمية ضمان استدامة الأداء وفقًا للمعايير المعتمدة، وترسيخ ثقافة التطوير المستمر داخل الوحدات الصحية بالمحافظة.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، برئاسة الدكتور أحمد طه، كانت قد أعلنت عن حصول وحدة طب أسرة "نزلة حنا" بمركز الفشن ببني سويف على شهادة اعتماد الجودة، بعد نجاحها في استيفاء المعايير القومية المعترف بها دوليًا من منظمة "الاسكوا"، ضمن 23 منشأة صحية على مستوى

بني سويف صحة بني سويف نزلة حنا الصحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي في وفاة طفل بعد تناوله 3 أكياس «إندومي»

بعد التحليل.. مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي حول وفاة طفل النودلز بالمرج

صرف مرتبات أغسطس2025

المالية تستعد.. صرف مرتبات أغسطس2025 بالزيادة الرسمية

حبيبية الشماع وسائق النقل الذكي

بـ100 مليون جنيه.. حبيبة الشماع بعد وفاتها تعود لساحة القضاء من جديد

هدير عبد الرازق

فضيحة أم فبركة؟.. هدير عبد الرازق في قلب عاصفة فيديو خادش للحياء مسرب مع أوتاكا

صورة اللاعبة

تطورات جديدة بقضية لاعبة الجودو بنادي سموحة.. وشقيقها يفتح النار على رواد السوشيال ميديا | ما القصة؟

البلوجر بطه ضياء

البلوجر بطة بعد ضبطها: لقبي صديقة الطلبة ومشاهد الأفلام المثيرة بفلوس

حريق الأهلي

حريق بالنادي الأهلي بمدينة نصر.. وفرق إطفاء القاهرة تحاول السيطرة عليه

صورة أرشيفية

الأرصاد: كتلة هوائية صحراوية تضرب البلاد والحرارة تصل إلى 44 درجة

ترشيحاتنا

مرسيدس مايباخ S680 إميرالد آيل

سعر مرسيدس مايباخ S680 إميرالد آيل في السعودية

تعرف علي إنفينيتي QX80 منافسة اسكاليد V

تعرف على إنفينيتي QX80 منافسة اسكاليد V| صور

سيتروين C3 اير كروس و رينو داستر 2025

الفرق بين سيتروين C3 إير كروس و رينو داستر 2025

بالصور

قافلة طبية بقرية منشأة رضوان تخدم 180 حالة مرضية بالشرقية .. صور

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

أخطاء شائعة في تربية الأطفال تدمّر حياتهم العاطفية مستقبلًا .. خبير يحذّر | خاص

أخطاء تربوية تترك آثار على الصحة العاطفية والنفسية للطفل
أخطاء تربوية تترك آثار على الصحة العاطفية والنفسية للطفل
أخطاء تربوية تترك آثار على الصحة العاطفية والنفسية للطفل

فضيحة أم فبركة؟.. هدير عبد الرازق في قلب عاصفة فيديو خادش للحياء مسرب مع أوتاكا

هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق

محافظ الشرقية يتفقد مجمع المصالح الحكومية والإدارة التعليمية بديرب نجم

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

ساندي صلاح

تهديدات بعد فضح المتحرش.. ضحية أتوبيس عام تصر على حقها القانوني

فتاة حبست نفسها 25 سنة

25 عامًا في عزلة.. قصة سيدة جزائرية حبست نفسها بسبب رسوب في البكالوريا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد