تحذير: مخاطر استخدام المعدن والبلاستيك داخل الميكروويف .. اعرف الأضرار

يعتبر الميكروويف من أكثر الأجهزة الكهربائية استخدامًا في المطابخ الحديثة، حيث يساعد على تسخين الطعام بسرعة وسهولة.

ماذا يحدث عند وضع المعدن داخل الميكروويف؟

ولكن، ورغم هذه المميزات، فإن الاستخدام غير الصحيح للميكروويف قد يؤدي إلى مخاطر صحية وحوادث خطيرة، خاصة عند وضع مواد مثل المعدن أو البلاستيك غير المخصص للحرارة بداخله.

ويؤكد خبراء التغذية أن وضع أي جسم معدني داخل الميكروويف يشكل خطورة كبيرة، إذ يسبب:

ـ ظهور شرارات قوية داخل الجهاز.

ـ احتمالية اندلاع حريق أو حتى انفجار في بعض الحالات.

ـ فشل الجهاز في تسخين الطعام بشكل صحيح، لأن المعدن يعكس الموجات الكهرومغناطيسية بدل امتصاصها.

وتزداد الخطورة عندما يكون المعدن رفيعًا أو ذا حواف حادة، حيث تتجمع الطاقة وتتحول إلى شرر كهربائي يهدد سلامة الميكروويف والمطبخ بالكامل.

مخاطر وضع البلاستيك في الميكروويف

من الأخطاء الشائعة أيضًا استخدام أكياس أو عبوات بلاستيكية عادية داخل الميكروويف.

وبعض العبوات والاكياس البلاسستيكية تحتوي على مادة BPA (بيسفينول أ) التي تذوب بسهولة عند التسخين وتنتقل إلى الطعام.

وقد ربطت الدراسات بين مادة BPA وظهور مشاكل صحية خطيرة، مما يجعل الخبراء ينصحون باستخدام عبوات بلاستيكية آمنة مخصصة للميكروويف فقط، والتي تتحمل الحرارة العالية دون إطلاق مواد سامة.