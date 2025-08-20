قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الإسماعيلي يثور: لن نصمت عن الأخطاء التحكيمية للدراويش ونُطالب بالمساواة بين الأندية
أخطاء شائعة في تكبيرة الإحرام تبطل الصلاة .. احترس الوقوع فيها
إعادة الرهائن وسراح الأسرى.. المبعوث الأمريكي «ويتكوف» : الحرب في غزة يجب أن تتوقف
أمير هشام: بيان وزارة الإسكان «مُصيبة سودا».. وننتظر رد الزمالك لتوضيح الأمور
من لم يصل الفجر اليوم .. حل واحد يُنجيّه من 20 مصيبة مُحققة
اليوم.. اختبار صعب لطلاب العلمي والأدبي بامتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية
تفاصيل استخراج البطاقة الشخصية 2025 خلال نصف ساعة | اعرف بكام
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 20-8-2025 والقنوات الناقلة
رابط مباشر للحصول على نتيجة تقليل الاغتراب .. اطلع عليه
لا ترميها بعد الآن.. فوائد البطاطا الحلوة وقشورها لصحة الجسم
سعر الذهب اليوم 20-8-2025
تحذير: مخاطر استخدام المعدن والبلاستيك داخل الميكروويف .. اعرف الأضرار

آية التيجي

يعتبر الميكروويف من أكثر الأجهزة الكهربائية استخدامًا في المطابخ الحديثة، حيث يساعد على تسخين الطعام بسرعة وسهولة. 

ماذا يحدث عند وضع المعدن داخل الميكروويف؟

ولكن، ورغم هذه المميزات، فإن الاستخدام غير الصحيح للميكروويف قد يؤدي إلى مخاطر صحية وحوادث خطيرة، خاصة عند وضع مواد مثل المعدن أو البلاستيك غير المخصص للحرارة بداخله.

ويؤكد خبراء التغذية أن وضع أي جسم معدني داخل الميكروويف يشكل خطورة كبيرة، إذ يسبب:

ـ ظهور شرارات قوية داخل الجهاز.

ـ احتمالية اندلاع حريق أو حتى انفجار في بعض الحالات.

ـ فشل الجهاز في تسخين الطعام بشكل صحيح، لأن المعدن يعكس الموجات الكهرومغناطيسية بدل امتصاصها.

وتزداد الخطورة عندما يكون المعدن رفيعًا أو ذا حواف حادة، حيث تتجمع الطاقة وتتحول إلى شرر كهربائي يهدد سلامة الميكروويف والمطبخ بالكامل.

مخاطر وضع البلاستيك في الميكروويف

من الأخطاء الشائعة أيضًا استخدام أكياس أو عبوات بلاستيكية عادية داخل الميكروويف. 

وبعض العبوات والاكياس البلاسستيكية تحتوي على مادة BPA (بيسفينول أ) التي تذوب بسهولة عند التسخين وتنتقل إلى الطعام.

وقد ربطت الدراسات بين مادة BPA وظهور مشاكل صحية خطيرة، مما يجعل الخبراء ينصحون باستخدام عبوات بلاستيكية آمنة مخصصة للميكروويف فقط، والتي تتحمل الحرارة العالية دون إطلاق مواد سامة.

