بشرى للموظفين.. رفع الحد الأدنى لحذف بطاقات التموين إلى 3 آلاف جنيه

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب،على طلب الإحاطة المقدم من المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بخصوص إيقاف بطاقات تموين بعض العاملين بوزارة المالية.

إيقاف بطاقات التموين

وتم خلال المناقشة الموافقة على إرجاع كل من مرتبهم أقل من ٩٦٠٠ جنيه لصرف التموين بعد أن تم إيقاف بطاقات التموين، وكذلك تم الموافقة على طلب النائب برفع الحد الأدنى لصرف التموين للبطاقات الجديدة كالتالى:

- لأصحاب المعاشات ٢٥٠٠ جنيه بدلا من ١٥٠٠ جنيه

- للموظفين ٣٠٠٠ جنيه بدلا من ٢٤٠٠ جنيه

من جانبه، قال النائب إيهاب منصور، إن هذه الموافقات ستيسر دخول شرائح من المواطنين للاستفادة بدعم التموين.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عدد من الحالات التي يتم فيها وقف الدعم التمويني عن المواطنين، والتي صدرت بقرار من وزارة المالية، والتي من بينها امتلاك سيارة أو أكثر، على أن تكون “موديل 2014”، وكذلك الأسر التي تصل المصروفات الدراسية لأبنائهم إلى 20 ألف جنيه وما يزيد عن هذا الرقم، وكذلك المستهلكون لفواتير كهرباء شهرية تصل قيمتها غلى 650 ك/وات.

ومن ضمن الحالات التي يتم فيها وقف البطاقات التموينية أيضًا، وصول فاتورة الموبايل إلى أكثر من 800 جنيه، وكذلك حيازة إحدى الأسرة أكثر من 10 أفدنة، أو دفع ضرائب بقيمة 100 ألف جنيه فأكثر، تسديد قيمة مضافة مرتفعة من أصحاب الأعمال، أن تكون الأسرة من أصحاب الصادرات أو الورادات المرتفعة.