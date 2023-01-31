مهيب عبد الهادي: رسميا.. الزمالك يوافق على بيع إمام عاشور لميتلاند الدنماركي

أعلن الإعلامي مهيب عبد الهادي عن بيع إمام عاشور لاعب الزمالك إلي نادي ميتلاند الدنماركي.



وغرد مهيب من خلال حسابه الشخصي تويتر: "رسميا.. الزمالك يوافق على بيع إمام عاشور إلى نادي ميتلاند الدنماركي.. اللاعب قام بتصوير فيديو منذ قليل مع رئيس النادي وسيذاع اللليلة".

أكد أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، تمسك إمام عاشور، لاعب نادي الزمالك، بالانضمام إلى صفوف ميتلاند الدنماركي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.



وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أعلن أمس الإثنين، منح إمام عاشور فرصة أخيرة حتى صباح اليوم الثلاثاء، لحسم مصيره مع القلعة البيضاء.

أرقام إمام عاشور

وخاض إمام عاشور 16 مباراة مع نادي الزمالك هذا الموسم، سجل هدفين وصنع 4 أهداف، وتبلغ القيمة التسويقية للدولي المصري 2 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.