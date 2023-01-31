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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول رد فعل من خالد الغندور على انتقال بلحاج لنادي الزمالك

صدى البلد

علق الإعلامي خالد الغندور علي انتقال بلحاج إلي الزمالك رسميا اليوم قبل غلق باب القيد.

 

وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" 
اسوان يعلن انتقال لاعبه المغربي "احمد بلحاج"
لنادي الزمالك إعارة حتي نهاية الموسم الحالي
مع وجود بند شراء بالعقد بعد نهاية الموسم  

 

أعلن مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى، برئاسة المستشار الدكتور الشافعى صالح، أنه بعد مشاورات مع لجنة الكرة، والمدير الفنى للفريق الأول، واستطلاع رغبة اللاعب أحمد بلحاج، وبعد مفاوضات أجريت على مدار اليوميين الماضيين لدراسة العرض الرسمى المقدم من نادى الزمالك للحصول على خدمات اللاعب؛ سعت إدارة نادى أسوان خلال المفاوضات الحصول على أفضل المزايا التعاقدية، حفاظا على حقوق النادى، فقد تمت الموافقة على الآتى :
- الموافقة على إعارة اللاعب أحمد بلحاج حتى نهاية الموسم 2022/2023 لنادى الزمالك طبقا للعرض الرسمى الوحيد الذى تلقاه نادى أسوان 
- لنادى الزمالك الحق فى تفعيل بند شراء اللاعب خلال إسبوعين من نهاية الموسم 2022/2023
- ليصل إجمالى إتمام الإعارة والبيع 18 مليون جنية لصالح نادى أسوان 
- لنادى أسوان الحق فى الحصول على نسبة 15% من إعادة بيع أو إعارة اللاعب داخليا أو خارجيا بعد تفعيل بند بيع اللاعب فى الموسم الجديد 
- يحق لنادى أسوان الحصول على مميزات  وحوافز مالية طبقا لمشاركات اللاعب محليا وإفريقيا وعدد الأهداف التى يسجلها خلال مدة الإعارة

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