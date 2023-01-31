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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عاجل.. أول رسالة من إمام عاشور لجمهور الزمالك بعد الرحيل إلى ميتلاند

إمام عاشور
إمام عاشور

ودع إمام عاشور، المنتقل حديثًا إلى ميتلاند الدنماركي، جمهور فريق الزمالك، بعد إتمام انتقاله إلى فريقه الجديد.

وكان نادي ميتلاند الدنماركي، أعلن تعاقده مع إمام عاشور قادمًا من الزمالك حتى 2027.

وكتب إمام عاشور، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، "يبقى الزمالك في القلب للأبد، ويظل جمهوره العظيم وطنًا وداعمًا.. مع الزمالك عبرنا طريقًا حافلًا بالنجاحات.. وفي الزمالك صنعنا شهرتنا وله علينا يدُ بيضاء، مثل لونه الذي نعشقه".

وأضاف إمام عاشور "مهما ارتحلنا، فنحن نمثل الزمالك ونحمل شعاره وسامًا وشرفًا، ونرفع اسمه تاجًا فوق رؤوسنا للأبد، ونستمد القوة من جماهيره الغفيرة المُحِبّة.. ومهما ارتحلنا ممثلين للزمالك، سنعود إليه حتمًا، مشجعين وأبناء مخلصين، يردون الجميل لبيتهم الكبير. عاش الزمالك وجمهوره العظيم".

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