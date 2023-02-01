طلاب جامعة بني سويف الأهلية يحصدون المراكز الأولى في أسبوع القادة بـ"الجلالة"

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف والقائم بأعمال رئيس الجامعة الأهلية فوز طلاب جامعة بني سويف الأهلية بالمركز الاول في دوري المعلومات، ومسابقة الغناء الفردي، وذلك في اسبوع إعداد قادة الجامعات الأهلية والتكنولوجية الذي عقد بجامعة الجلالة تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمشاركة 700 طالب وطالبة من مختلف الجامعات الأهلية والتكنولوجية على مدار أسبوع كامل ضم العديد من الأنشطة الرياضية، والثقافية، والاجتماعية، والفنية، والعلمية، والتكنولوجية.

وأعرب الدكتور منصور حسن، عن سعادته بأبنائه الطلاب، والمستوى المشرف من ناحية الالتزام والانضباط وحرصهم على حصد المراكز الأولى، والذي يأتي تكليلا للجهود التي تبذلها إدارة الجامعة خاصة وأنه العام الأول لبدء الدراسة بالجامعة الأهلية.



وأضافت الدكتورة سحر داوود النائب الأكاديمي بجامعة بني سويف الأهلية أن الفائزين هم الطلاب ندى أشرف وأسامة راضي و أسامة محمد الفائزين بالمركز الأول في دوري المعلومات، والطالبة غرام محمد معوض والتي فازت بالمركز الأول في مسابقة الغناء الفردي، والطالبة بسنت اشرف سامي بالمركز الثاني في في مجال الرسم، والطالب آدم أمجد دسوقي بالمركز الثالث في مسابقة الشطرنج بنين، والطالبة منة موسى محمود بالمركز الثالث في مجال التصوير.

ومن جانبه وجه الدكتور منصور حسن، التهنئة لوفد الجامعة الأهلية، وعلى رأسهم الدكتور شريف ممدوح منسق الأنشطة الطلابية بالجامعة الأهلية ورئيس الوفد، والطلاب الفائزين ومسئولي رعاية الشباب لما بذلوه من جهود أثمرت عن تلك النتائج المشرفة، ومتمنيا مشاركة جميع الطلاب في مختلف الأنشطة بجانب دراستهم العلمية لخلق جيل قادر على الإبداع والإنتاج لرفعة شأن مصرنا الغالية.