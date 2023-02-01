في القلب للأبد.. إمام عاشور يتغزل في الزمالك عبر إنستجرام

شارك لاعب نادي الزمالك إمام عاشور عدة صور جديدة له عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهر إمام في الصور بتيشيرت نادي الزمالك من داخل الملعب.

وعلق قائلاً: يبقى الزمالك في القلب للأبد ويظل جمهوره العظيم وطنًا وداعمًا. مع الزمالك عبرنا طريقًا حافلًا بالنجاحات. وفي الزمالك صنعنا شهرتنا وله علينا يدُ بيضاء، مثل لونه الذي نعشقه. مهما ارتحلنا، فنحن نمثل الزمالك ونحمل شعاره وسامًا وشرفًا، ونرفع اسمه تاجًا فوق رؤوسنا للأبد، ونستمد القوة من جماهيره الغفيرة المُحِبّة. ومهما ارتحلنا ممثلين للزمالك، سنعود إليه حتمًا، مشجعين وأبناء مخلصين، يردون الجميل لبيتهم الكبير. عاش الزمالك وجمهوره العظيم.🤍

ويذكر أنه قد قال صابر عيد المدير الرياضي بنادي غزل المحلة، إن التعادل مع البنك الأهلي، نتيجة مُرضية، خاصة أن فريقه حصد نقطة مهمة في آخر لحظة من المباراة التي كانت حسّاسة للغاية.

وأضاف عيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن إدارة المحلة، رفضت فكرة التفريط في أحمد النادري للزمالك.

وأشار إلى أن مسؤولي الزمالك تواصلوا مع إدارة المحلة، للتعاقد مع النادري، إلا أن ناديه رفض تمامًا فكرة التفريط في اللاعب، للحاجة إلى خدماته، بينما لم يتفاوض الزمالك بشأن ضم أوروك.

وأوضح أن عبده يحيى تمت إعارته إلى المصري البورسعيدي، بعد موافقة عبد الباقي جمال مدرب الفريق، خاصة أنه اكتشف بديلين له، مشددًا على أن اللاعب كان له دافع للرحيل، إلا أنه سيعود للفريق بعد نهاية إعارته.

واختتم تصريحاته «تعاقدنا مع لاعب نيجيري مواليد 2001 لتدعيم فريق غزل المحلة، وناديه له حق رعاية إمام عاشور 5 % باعتباره ابن النادي، لكن لم يتواجد بند في عقد بيعه للزمالك، نسبة من إعادة البيع».