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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

آراء الجماهير في رحيل إمام عاشور عن الزمالك.. فيديو

صدى البلد

رصدت عدسة "صدي البلد" آراء الجماهير في رحيل إمام عاشور عن نادي الزمالك، واحترافه مع نادي ميتلاند الدنماركي، وهل غيابه سيأثر علي الفريق.

بعد تلقي نادي الزمالك عرضًا من نادي ميتلاند الدنماركي، للتعاقد مع اللاعب إمام عاشور خلال فترة الانتقالات الشتوية، ورغبته في الاحتراف خارج البلاد.

 

وقالت ريم عزت أن إمام عاشور لاعب متميز وكبير، وأن رحيله سيفرق كثيرًا مع فريق نادي الزمالك، وأن احترافه لخارج البلاد سيجعل مستقبله أفضل.

وعلق أحمد رجب "إمام عاشور لاعب كبير، وياريت يحترف برا نادي الزمالك لأنه مش بتاع بطولات"، وأن مستقبل إمام عاشور في احترافه خارج مصر.

وأضاف محمد سعد أن إمام عاشور من أفضل اللاعبين حاليًا في مصر، وأن غيابه سياثر في الفريق بشكل كبير بسبب تميزه، وأن فريق الزمالك سوف لا يعوضه، وأنها خطوة ممتازة لمستقبل إمام عاشور.

ولفت محمود أحمد أن عقد احتراف اللاعب إمام عاشور خارج البلاد خطوة كبيرة ومهمة لمستقبله، وأنه لاعب موهوب ونتمني له التوفيق أينما كان، وأن إضافة كبيرة لأي فريق ينضم إليه.

وأضاف خالد عماد أن غياب إمام عاشور سياثر علي فريق الزمالك،لأنه من أفضل اللاعبين في مصر ويميزه أيضًا صغر سنه ،وأنه طموح ويتطلع دائمًا علي الأفضل.

وقال سليمان محمد أن نادي الزمالك كبير ولا يتوقف علي لاعب، وأن عقد احتراف إمام عاشور خطوة ممتازة لصالح الوطن.

واختتم سيد محمود أن رحيل إمام عاشور عن نادي الزمالك سياثر بالسلب، لأن الفريق معتمد عليه بشكل كبير هو و زيزو بسبب تميزهم.

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