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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رد ناري من مرتضى منصور على أزمة قيد لاعبي الزمالك الجُدد

صدى البلد

رد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على أزمة قيد لاعبي الفريق الجُدد، من جانب اتحاد الكرة المصري.

وقال مرتضى منصور في تصريحات عبر قناة الزمالك: "قمنا بقيد الثلاثي أحمد بلحاج ومحمود شبانة وناصر منسي الساعة 11:30 مساء قبل غلق باب القيد، ولكن هناك تعنت من أجل عدم قيد الثلاثي وسأحصل على الكارنيهات الخاصة باللاعبين رغمًا عن اتحاد الكرة".

أزمة قيد لاعبي الزمالك

وتابع: "ضمنت حقوقي بتسجيل الثلاثي قبل غلق باب القيد، حازم إمام وجمال علام تعنتوا وأصروا على رفض الحصول على الشيكات، وأقسم بالله إذا لم يحل اتحاد الكرة يكون الحال في البلد سيء، هل انت أغضبت جماهير نادي الزمالك؟ جمال علام لن يكون متواجدًا في البلد بالكامل".

وأضاف: " حازم إمام كٌشف على حقيقته والغل المتواجد في قلبه، محجوز على أرصدة نادي الزمالك من 8 أشهر، وسجلنا الصفقات الجديدة في الموعد، ما يفعله جمال علام وحازم إمام عبث، ولماذا رفض اتحاد الكرة رفض ويطلب 20 مليون جنية نقدًا، هل هناك نادي يضع في خزينته هذا المبلغ".

وأكمل: "من الممكن أرحل وأتقدم باستقالتي من رئاسة الزمالك، ولكن لن أترك اتحاد الكرة، وتم تصوير الجلسة معهم وسيتم إذاعتها لمصر كلها".

واختتم: "سأشكو اتحاد الكرة في الفيفا، من الممكن تجميد نشاط الكرة في الزمالك، ولكن عليهم تحمل 50 مليون مشجع، وأشكر وزير الرياضة أبلغ مسؤولي اتحاد الكرة أن الأهلي أو الزمالك الوزارة ستتحمل مستحقاتهم ولكنهم رفضوا".

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