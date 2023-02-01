انفراد.. تفاصيل أزمة رئيس نادي الزمالك في اتحاد الكرة بسبب قيد اللاعبين

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل جديدة وخاصة عن أزمة رئيس نادي الزمالك في إتحاد الكرة بسبب قيد الاعبين، مؤكدا أن الإتحاد المصري لكرة القدم أغلق القيد، ولن يقبل بقيد أي لاعب لنادي الزمالك.



وأضاف أحمد موسى، خلال بث مباشر عبر صفحته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن :"حصل تعهدات بتقديم عددا من الشيكات مقابل قيد اللاعب ناصر منسي، ولكن الاتحاد رفض، وحصل تهديد وخلافه، من الأمور، والاتحاد رفض كل هذه الأمور".

نظام يطبق على الجميع



وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن الاتحاد اتخذ قرار بعدم التعامل مع رئيس نادي الزمالك تماما، والموضوع ليس شخصيا، ولكن هناك نظام يطبق على الجميع.



https://fb.watch/iprU6nwenz/