رغم بيان اتحاد الكرة.. خالد الغندور يُفجّر مفاجأة بشأن قيد لاعبي الزمالك

فجّر الإعلامي خالد الغندور، مفاجأة مدوية بشأن قيد لاعبي الزمالك، قبل غلق فترة الانتقالات الشتوية رغم بيان اتحاد الكرة.

وكتب خالد الغندور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك قائلاً: “تم قيد لاعبي الزمالك بعد دفع مبلغ مالي وجدولة المبالغ”.

اتحاد الكرة يؤكد عدم قيد لاعبي الزمالك

وكان قد أُغلق باب القيد رسميًا بموسم الانتقالات الشتوية في الكرة المصرية، والذي امتد من يوم 1 يناير حتى 31 من الشهر ذاته، وشهد قيد صفقات جميع الأندية بعد قيامها بجدولة مستحقاتها، باستثناء نادي الزمالك.

وتواصل الاتحاد المصري لكرة القدم مع مسئولي نادي الزمالك، لإبلاغهم بضرورة تسوية المستحقات المتأخرة لدى الاتحاد، قبل غلق باب القيد بشكل رسمي، لكن لم يتواصل النادي لقيد أي لاعب.

وفي اللحظات الأخيرة من يوم 31 يناير، حضر مسئولو نادي الزمالك إلى مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، لقيد لاعبيه "ناصر منسي، أحمد بلحاج ومحمود شبانة" دون جدولة المديونية.

وقام نادي الزمالك برفع أسماء لاعبيه على نظام الانتقالات الإلكتروني، قبل الساعة 12 صباحًا موعد نهاية القيد، لكن الاتحاد المصري لكرة القدم رفض السماح بقيد اللاعبين، دون تسوية مديونية النادي.

ورغم مخاطبة نادي الزمالك لدفع الديون المستحقة لمصلحة الاتحاد المصري لكرة القدم، سواء نقدًا أو عن طريق شيكات مقبولة الدفع، رفضت إدارة نادي الزمالك، وطلبت تسديد مبلغ ضئيل من المديونية، التي يذهب 75% من قيمتها لخزينة الضرائب الخاصة بالقيد.

لذلك أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عدم مسئوليته عن عدم قيد لاعبي الزمالك، وأن الأمر يخص إدارة النادي فقط.