عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رغم بيان اتحاد الكرة.. خالد الغندور يُفجّر مفاجأة بشأن قيد لاعبي الزمالك

خالد الغندور
خالد الغندور

فجّر الإعلامي خالد الغندور، مفاجأة مدوية بشأن قيد لاعبي الزمالك، قبل غلق فترة الانتقالات الشتوية رغم بيان اتحاد الكرة.

وكتب خالد الغندور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك قائلاً: “تم قيد لاعبي الزمالك بعد دفع مبلغ مالي وجدولة المبالغ”.

رسميًا .. اتحاد الكرة يعلن عدم قيد صفقات الزمالك الجديدة

كأس العالم للأندية.. تردد قنوات على النايل سات تنقل مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي

اتحاد الكرة يؤكد عدم قيد لاعبي الزمالك

وكان قد أُغلق باب القيد رسميًا بموسم الانتقالات الشتوية في الكرة المصرية، والذي امتد من يوم 1 يناير حتى 31 من الشهر ذاته، وشهد قيد صفقات جميع الأندية بعد قيامها بجدولة مستحقاتها، باستثناء نادي الزمالك.

وتواصل الاتحاد المصري لكرة القدم مع مسئولي نادي الزمالك، لإبلاغهم بضرورة تسوية المستحقات المتأخرة لدى الاتحاد، قبل غلق باب القيد بشكل رسمي، لكن لم يتواصل النادي لقيد أي لاعب.

وفي اللحظات الأخيرة من يوم 31 يناير، حضر مسئولو نادي الزمالك إلى مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، لقيد لاعبيه "ناصر منسي، أحمد بلحاج ومحمود شبانة" دون جدولة المديونية.

وقام نادي الزمالك برفع أسماء لاعبيه على نظام الانتقالات الإلكتروني، قبل الساعة 12 صباحًا موعد نهاية القيد، لكن الاتحاد المصري لكرة القدم رفض السماح بقيد اللاعبين، دون تسوية مديونية النادي.

ورغم مخاطبة نادي الزمالك لدفع الديون المستحقة لمصلحة الاتحاد المصري لكرة القدم، سواء نقدًا أو عن طريق شيكات مقبولة الدفع، رفضت إدارة نادي الزمالك، وطلبت تسديد مبلغ ضئيل من المديونية، التي يذهب 75% من قيمتها لخزينة الضرائب الخاصة بالقيد.

لذلك أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عدم مسئوليته عن عدم قيد لاعبي الزمالك، وأن الأمر يخص إدارة النادي فقط.

الزمالك خالد الغندور فترة الانتقالات الشتوية لاعبي الزمالك اتحاد الكرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم

حقك عليا يا أمي.. إبراهيم فايق يرد على هجوم مرتضى منصور

المهلة انتهت.. إمام عاشور يصدم الزمالك بهذا القرار

فرج عامر يفجِر مفاجأة قبل إغلاق موسم الانتقالات الشتوية

عاجل وبالأسماء| 3 صفقات سوبر للزمالك قبل إغلاق القيد

انتقال عبد الله السعيد للزمالك.. مفاجأة في اللحظات الأخيرة

داخلنا بلوك وتجردنا من هدومنا..أقوال فتاة الـ 13 عاما: حامل بدون زواج ومبسوطة

صدمة في إدارة الأهلي بسبب اختيارات كولر للاعبين..تفاصيل

ترشيحاتنا

ردا على الغرب..حظر روسيا بشأن تطبيق سقف أسعار النفط يدخل حيز التنفيذ

رغم بيان اتحاد الكرة.. خالد الغندور يُفجّر مفاجأة بشأن قيد لاعبي الزمالك

عمرو القاضي: فتحنا باب سياحة حفلات الزفاف.. والزائر الهندي يقدر المنتج الثقافي المصري|فيديو

أيهما أفضل في هذه الأيام.. الصدقة أم الأطعام ؟

استخدام حيوان في أعمال البلطجة يعرضك للحبس 5 سنوات بالقانون

كولر يُجهز مفاجأة غير متوقعة أمام أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من أول مليون و650 ألفا.. شاهد أسعار أودي A4 موديل 2023

الطعمية والبطاطس الشيبسي.. طبيب يكشف حقائق مرعبة عن زيوت المطاعم

عدت المليون.. شاهد أحدث أسعار سيارات آودي A3 موديل 2023

دموع وتعاطف على السوشيال ميديا بعد خناقة إبراهيم فائق ومرتضى منصور |شاهد

فيديو

فرص مميزة.. 1000 وظيفة جديدة في وزارة الأوقاف | اعرف الشروط المطلوبة

الجوازة تحولت لـ جنازة.. عريس يتخلص من والد خطيبته والسبب صادم |شاهد

طقس قاسي وأمطار رعدية..انخفاض حاد في درجات الحرارة الأيام المقبلة|شاهد

قبل غلق باب القيد.. هل ينجح الأهلي في ضم موليكا| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ