كأس العالم للأندية.. تردد قنوات على النايل سات تنقل مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلاندي، في إطار منافسات المباراة الإفتتاحية من بطولة كأس العالم للأندية 2023 بالمغرب.

ويواجه الأهلي نظيره أوكلاند سيتي على ملعب طنجة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية

أعلنت قناة "SSC" السعودية، عن نقلها لمباريات كأس العالم للأندية، وأذاعت "SSC" لأول مرة البرومو الخاص بالإعلان عن نقلها لمباريات مونديال الأندية، إضافة لمنصة شاهد عبر الانترنت.

وأعلنت في وقت سابق، قناة الرياضية المغربية، عن نقلها للبطولة عبر البث الأرضي، بصفتها التلفزيون الرسمي للبلد المُضيف.

تردد قناة SSC على نايل وعرب سات

تنقل قنوات SSC مباريات البطولة على نايل سات بتقنية HD، من خلال التردد 12523، والاستقطاب أفقي، ومعدل الترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 4\3.

وعلى عرب سات، التردد 12418، باستقطاب أفقي، ومعدل الترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 6\5.

تردد القناة المغربية

نشرت الصحف المغربية، ترددات القنوات الرياضية الناقلة لمباريات كاس العالم للاندية، وجاءت كالتالي: تردد القناة 12683، معدل الترميز: 27500، معدل الاستقطاب عمودي

تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات، بتردد 11157، واستقطاب عمودي، ومعدل الترميز 27500.

وتستضيف دولة المغرب بطولة كأس العالم للأندية في الفترة من 1 حتى 11 فبراير.