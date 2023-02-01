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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حقيقة تدخل وزير الرياضة لحل أزمة قيد صفقات الزمالك بـ اتحاد الكرة

مرتضى منصور والدكتور
مرتضى منصور والدكتور أشرف صبحي

كشف محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، حقيقة تدخل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لحل أزمة قيد صفقات الزمالك في اتحاد الكرة.

وقال محمد الشاذلي في تصريحات تليفزيونية: “هذا لم يحدث مطلقاً، ليس لنا علاقة بالموضوع، كل التفاصيل الخاصة بالقيد والأشياء دي خاصة باتحاد الكرة”.

وأضاف: “وزير الرياضة يدعم اتحاد الكرة في الأمور المالية، من أجل مصلحة المنتخبات، وفي النهاية لم يحدث مطلقاً من قريب أم من بعيد”.

اتحاد الكرة يؤكد عدم قيد لاعبي الزمالك

وكان قد أُغلق باب القيد رسميًا بموسم الانتقالات الشتوية في الكرة المصرية، والذي امتد من يوم 1 يناير حتى 31 من الشهر ذاته، وشهد قيد صفقات جميع الأندية بعد قيامها بجدولة مستحقاتها، باستثناء نادي الزمالك.

وتواصل الاتحاد المصري لكرة القدم مع مسئولي نادي الزمالك، لإبلاغهم بضرورة تسوية المستحقات المتأخرة لدى الاتحاد، قبل غلق باب القيد بشكل رسمي، لكن لم يتواصل النادي لقيد أي لاعب.

وفي اللحظات الأخيرة من يوم 31 يناير، حضر مسئولو نادي الزمالك إلى مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، لقيد لاعبيه "ناصر منسي، أحمد بلحاج ومحمود شبانة" دون جدولة المديونية.

وقام نادي الزمالك برفع أسماء لاعبيه على نظام الانتقالات الإلكتروني، قبل الساعة 12 صباحًا موعد نهاية القيد، لكن الاتحاد المصري لكرة القدم رفض السماح بقيد اللاعبين، دون تسوية مديونية النادي.

ورغم مخاطبة نادي الزمالك لدفع الديون المستحقة لمصلحة الاتحاد المصري لكرة القدم، سواء نقدًا أو عن طريق شيكات مقبولة الدفع، رفضت إدارة نادي الزمالك، وطلبت تسديد مبلغ ضئيل من المديونية، التي يذهب 75% من قيمتها لخزينة الضرائب الخاصة بالقيد.

لذلك أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عدم مسئوليته عن عدم قيد لاعبي الزمالك، وأن الأمر يخص إدارة النادي فقط.

اتحاد الكرة محمد الشاذلي وزارة الشباب والرياضة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الزمالك

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