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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

اشترى تذكرة بأموال مزورة.. تعرف على عقوبة لاعب كرة قدم بالسودان

تذكرة بأموال مزورة..تعرف
تذكرة بأموال مزورة..تعرف على عقوبة لاعب كرة قدم بالسودان

انكشفت جريمة لاعب كرة قدم لم يكشف عن اسمه عندما شك فيه مسؤول التذاكر بإحدى بوابات الدخول لاستاد الهلال في مدينة أم درمان، ثاني أكبر مدينة في السودان، فما التفاصيل والعقوبة التي فرضت عليه؟.

عندما شك المسؤول في لاعب كرة القدم بمجرد أن قطع منه تذكرة لدخول استاد الهلال، بدأ في تقليبها  بعد دخوله حتي تيقن أنها “مزورة” فأبلغ أحد أفراد الشرطة بمكانه على الفور حيث اقتادته إلى مكتب صغير.

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وقامت الشرطة بتفتيش لاعب كرة القدم حيث عثرت داخل جيوبه على مبلغ 25 ألف جنيه سوداني، ومبلغ 60 ألف جنيه سوداني مُخبأة مناصفة داخل حذاءين رياضيين في حقيبة ظهر كان يحملها المتهم.

وبعد اقتياد قوات الشرطة السودانية المتهم إلى التحقيق معه بمقر "نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة في العاصمة السودانية، الخرطوم اتخذت قرارا بإحالة الأموال المضبوطة إلى دائرة الأدلة الجنائية.

وبينما أكدت “ دائرة الأدلة الجنائية” ان الأموال التي كانت بحوذة لاعب كرة القدم السوادني “مزورة” بالفعل،  تضاربت أقوال المتهم، حيث قال أولا: “الأموال تخص أحد تجار الحشيش بأم درمان نافيا علمه بأنها مزورة".

تفاصيل الجريمة 

وفي الرواية الأخرى، وفقا لما ذكره موقع “العربية نت” أضاف لاعب كرة القدم في رواية مغايرة للأولي تماما: “ الشخص الذي أعطانب الأموال طلب منيي أن اخبأها حتى لا يقع في مشاكل مع الشرطة”.

وبعد ثبوت إدانته في التورط في تزييف العملة السودانية، عاقبت محكمة مكافحة الإرهاب بالخرطوم لاعب كرة القدم بالسجن عامين.

ونبه قاضي المحكمة، محمد سر الختم، في “حيثيات قرار الإدانة” بإن المتهم ضُبط متلبسا بحمل رزم الأوراق المالية من فئة الألف جنيه أثناء مشاهدته مباراة لكرة القدم بملعب إستاد الهلال السوداني بأم درمان.

واختتم قاضي المحكمة السوادينة أن هيئة الاتهام دفعت بأدلة تكفي لإدانة المتهم. وبالتالي، قضت عليه بالسجن عامين وأمرت بإعدام الأموال المزورة. 

 


 

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