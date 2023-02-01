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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن: قبل انطلاقه اليوم.. تفاصيل حفل صوت الأرض.. اكتشفه يوسف شاهين.. أبرز المحطات فى عيد ميلاد محمد هنيدى الـ 58

صدى البلد

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

قبل انطلاقه اليوم .. التفاصيل الكاملة لـ حفل صوت الأرض

تستعد المطربة الكبيرة أنغام لإحياء حفل غنائي جديد لها في المملكة العربية السعودية اليوم 1 فبراير، ضمن سلسلة حفلات تحت عنوان "ليلة صوت الأرض".

تفاصيل حفل ليلة صوت الأرض 

وبدأ نجوم الفن في الوطن العربي في التوافد للرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك للمشاركة في ليلة صوت الأرض لتكريم الراحل طلال مداح.

ليلة صوت الأرض من المقرر إحيائيها اليوم 1 فبراير بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في الوطن العربي، وفي وقت سابق أكد رئيس هيئة الترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، أن أكثر من 31 فنانًا وفنانة أعلنوا استعدادهم للمشاركة في الحفل، من بينهم محمد عبده وماجد المهندس وراشد الماجد وعبدالمجيد عبدالله وأحلام وأصالة ولطيفة وبلقيس وأنغام.

اكتشفه يوسف شاهين .. أبرز المحطات فى عيد ميلاد محمد هنيدى الـ 58

يحتفل النجم محمد هنيدي اليوم ، بعيد ميلاده 58 ، حيث من مواليد 1 فبراير عام 1965،بمحافظة الجيزة  حيث انه عشق التمثيل منذ صغره والتحق بـ المعهد العالي للسينما.

 فهو كان الشاب المجتهد منذ صغره في تحقيق ذاته وبدأ بأدوار بسيطة في السينما حتى أصبح من أهم نجوم الكوميديا في مصر والوطن العربى.

ونرصد فى السطور التالية ابرز المحطات فى حياة هنيدى

اكتشفه المخرج الكبير الراحل يوسف شاهين في عام 1978 حيث اختاره وهو طالب بمعهد السينما في دور صغير في فيلمه الأشهر "اسكندرية ليه"، وبعدها وقف أمام الملك  فريد شوقى في مسلسل "البخيل وأنا".

محطات بحياة الفنانة شهيرة في عيد ميلادها الـ 74

يوافق اليوم الأربعاء 1 فبراير، عيد ميلاد الفنانة  شهيرة، التي تحتفل ببلوغ عامها الـ 74، إذ ولدت في مثل هذا اليوم بمحافظة الشرقية، عام 1949.

ونرصد أبرز المحطات في حياة شهيرة.. 


ولدت الفنانة شهيرة بالزقازيق في محافظة الشرقية في مثل هذا اليوم من عام 1949 .
 

ودرست شهيرة في معهد الفنون المسرحية، وبدأت عملها في السينما عام 1970.

 

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