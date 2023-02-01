شبه شيكو.. رامز جلال يثير الجدل بفيديو وصورة غامضة تكشف برنامجه الجديد

كشف رامز جلال عن تفاصيل تجهيزه لشخصية بهاء التى ظهر بها فى فيلمه الجديد "أخي فوق الشجرة" وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

وعلق رامز جلال على الفيديو: كيف تصبح بهاء فى ساعتين.

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وتسبب رامز جلال فى عديد من التعليقات المختلفة حول الشخصية حيث شبهها كثير من متابعيه بالفنان شيكو حتى وصل الأمر إلى تعليق البعض أن كان من الأفضل أن تستعين بالفنان شيكو فى هذا الدور.

ويأتي ظهور رامز بعد ساعات قليلة من مفاجأة الجمهور بالتنكر فى شخصية الجوكر عبر حسابه على انستجرام وهو الأمر الذى تسبب فى حالة من الجدل الواسع حيث ظن البعض أن ظهور رامز فى شخصية الجوكر هو جانب من تحضيره لبرنامج الجديد الذى من المقرر أن يخوض به السباق الرمضانى.

فيلم رامز جلال أخي فوق الشجرة

وحقق رامز جلال إيرادات جيدة من خلال فيلمه الجديد "أخي فوق الشجرة" والذى يعرض حاليا حيث بلغت إيراداته 7 ملايين جنيه.

فيلم "أخى فوق الشجرة" يقوم ببطولته رامز جلال وتارا عماد نسرين طافش وبيومى فؤاد وتأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.

وتدور أحداث فيلم "أخى فوق الشجرة" فى إطار اجتماعى كوميدى عن شاب منطوى يظهر له شقيقه الذى كان يعيش فى الخارج يقلب حياته راسا على عقب.